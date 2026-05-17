Soudan: Le Ministre de la Santé préside la délégation du pays participant aux travaux de la 79e Assemblée mondiale de la santé

Le Ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, est arrivé à Genève à la tête de la délégation du Soudan participant aux travaux de la 79e Assemblée mondiale de la santé, qui se tient du 18 au 23 Mai courant.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Genève par l'ambassadeur Hassan Hamid Hassan, représentant permanent de la République du Soudan auprès du Bureau des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

Le ministre doit présenter le communiqué officiel du Soudan devant l'Assemblée, exposant les graves dommages subis par le système sanitaire du pays en raison du ciblage systématique des installations et des infrastructures sanitaires par la milice rebelle, ainsi que les défis majeurs devant la fourniture des services sanitaires de base aux citoyens.

Il participera également à plusieurs réunions ministérielles et événements, et tiendra une série de rencontres bilatérales avec ses homologues ministres et les chefs des délégations participantes, ainsi qu'avec les dirigeants des organisations internationales concernées, y compris une rencontre prévue avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.