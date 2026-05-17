Maroc: Commerce extérieur - L'IA, un outil clé pour améliorer la performance des procédures

L'intelligence artificielle (IA) constitue un outil clé pour améliorer la performance, l'optimisation et l'automatisation des procédures du commerce extérieur, a indiqué, mercredi à Casablanca, Adil Nasser, responsable des opérations, formations et relations clients chez PortNet S.A.

S'exprimant lors de la 4ème session des "Logismed Innovation Days", placée sous le thème "Data et IA au service des échanges import/export", M. Nasser a souligné que PortNet constitue aujourd'hui l'unique plateforme nationale digitalisant l'ensemble des procédures et formalités préalables à l'importation et à l'exportation au Maroc.

Cette session, tenue en marge du 13ème Salon International du Transport et de la Logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed), a été également l'occasion pour M. Nasser d'expliquer que la plateforme couvre les opérations portuaires, les mouvements et escales des navires, ainsi que les opérations de fret aérien, rapporte la MAP.

L'écosystème PortNet rassemble aussi bien des acteurs publics que privés, notamment les administrations, les banques, les transitaires, les agents maritimes et les opérateurs économiques, a-t-il ajouté.

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En outre, M. Nasser a détaillé le fonctionnement des procédures d'importation digitalisées via la plateforme, depuis l'initiation du titre d'importation par l'opérateur économique et sa domiciliation bancaire, jusqu'à la transmission des données vers le système douanier et le traitement des déclarations.

Selon lui, les échanges de données entre les différents intervenants reposent sur plusieurs modes d'intégration, allant de la saisie manuelle à l'interconnexion directe entre systèmes d'information, permettant des échanges automatisés et en temps réel entre les opérateurs économiques, les banques et l'administration.

Par ailleurs, M. Nasser a fait savoir que PortNet traite actuellement un volume important de données et de documents scannés nécessitant encore des opérations de vérification manuelle, estimant que l'IA pourrait contribuer à simplifier et accélérer ces tâches de contrôle.

Dans ce cadre, il a rappelé que PortNet a développé récemment un assistant intelligent baptisé "TijarIA", alimenté par les données des différentes administrations et départements intervenant dans le commerce extérieur. Cet outil permet aux importateurs d'obtenir rapidement des informations relatives aux formalités et démarches nécessaires pour accomplir leurs opérations sur la plateforme.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 13ème Logismed s'est achevé le 14 mai sous le thème "Un écosystème logistique intelligent : connecter les territoires et réinventer la Supply Chain".