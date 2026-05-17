Maroc: La Caisse nationale de sécurité sociale verse les pensions à titre exceptionnel avant Aïd Al-Adha

16 Mai 2026
Libération (Casablanca)

A l'occasion d'Aïd Al Adha, la Caisse nationale de sécurité sociale procédera, à titre exceptionnel, au versement anticipé des pensions relatives au mois de mai, au plus tard le 23 mai 2026.

Cette initiative a pour objectif de permettre à plus de 850.000 pensionnés, de célébrer la fête d'Aïd Al Adha dans les meilleures conditions.

Il est à préciser que cette mesure concerne toutes les pensions servies par la CNSS, à savoir: les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de survivants.

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