Maroc: Ports situés sur la Méditerranée - Hausse de 11% des débarquements de pêche à fin avril

16 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 6.053 tonnes (T) à fin avril dernier, en hausse de 11% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont, toutefois, en recul de 11% à plus de 257,15 millions de dirhams (MDH) au cours des quatre premiers mois de 2026, par rapport à la même période de l'année écoulée (288,96 MDH), a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont augmenté de 71% à 2.137 T à fin avril dernier, pour une valeur estimée à plus de 37,90 MDH (+22%), contre plus de 31,08 MDH/1250 T à fin avril 2025.

Les débarquements de poissons blancs ont, quant à eux, atteint 1.385 T à fin avril dernier (+54%), pour une valeur de 42,42 MDH (+22%), contre 34,72 MDH /899 T en glissement annuel.

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Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 26% à 2.148 T pour des recettes de plus de 153,08 MDH (-22%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont progressé de 7% à 368 T, générant des revenus de plus de 23,57 MDH (-10%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 195.828 T à fin avril dernier, en baisse de 5% par rapport à la même période de l'année précédente. En valeur, ces débarquements ont évolué de 5% à plus de 3,85 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 3,66 MMDH en glissement annuel.

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