Congo-Brazzaville: Nos familles et Internet

16 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Au moyen de déclarations officielles et individuelles, une affaire essentiellement familiale a été portée sur la place publique la semaine dernière suscitant des réactions indignées.

Il est certain que des situations du même type se produisent dans de nombreux foyers conjugaux : un homme s'acharnant sur son épouse la main lourde, une femme criant des sermons sur son époux pour telle ou telle raison.

Tant qu'elles ne franchissent pas le mur de la cellule familiale, ces affaires préjudiciables relèvent du domaine privé, surtout si les parties en cause trouvent rapidement un terrain d'entente. Celle concernant le ministre Jean-Marc Thystrère Tchicaya et son épouse a fuité sur les réseaux sociaux et fait le tour du monde.

Un communiqué du gouvernement publié dans la capitale, le 13 mai, appelait la justice à prendre la main invoquant « des faits de violences conjugales » et « le respect de la dignité humaine ». Une photo de l'épouse du ministre portant des marques au visage semblait étayer le propos.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'est invité un autre communiqué signé cette fois de l'intéressé, le 15 mai. Visiblement attristé, le ministre a présenté ses excuses publiques aux plus hautes autorités nationales, à son épouse souffrante, à ses enfants sans doute choqués.

« Mon foyer est ce dont j'ai de plus précieux », a écrit Jean-Marc Thystrère Tchicaya, qui s'est déclaré disposé à en dire plus dans le cadre approprié du droit, tel qu'il préserve le principe sacré de la présomption d'innocence. C'est humble si l'on pense à la notion de faute avouée.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.