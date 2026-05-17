Tunisie: Le musée du Bardo mis à l'honneur par l'Agence TAP dans le cadre d'une initiative médiatique du China Global Television Network

Tunis — L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) diffuse, samedi, sur ses différentes plateformes, un court documentaire filmant le musée national de Bardo. Celui-ci a été sélectionné dans le cadre d'un projet de coopération et de partenariat médiatique avec le China Global Television Network (CGTN), dans le cadre d'une initiative médiatique internationale lancée par le réseau intitulée "Relier le monde à travers les musées" à l'occasion de la Journée internationale des musées, célébrée le 18 mai 2026.

La contribution de l'agence TAP se concentre, en effet, sur la présentation du musée national du Bardo, considéré comme l'un des plus importants musées du continent africain et du monde arabe, en raison de sa renommée internationale et de son héritage culturel d'exception.

Le documentaire présente des scènes extérieures du musée ainsi que des prises de vue artistiques innovantes de ses espaces intérieurs, permettant au public mondial de découvrir ce monument culturel prestigieux à travers les plateformes chinoises destinées aux différentes nations et civilisations.

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Ce travail journalistique, dont la durée ne dépasse pas trois minutes, emmène le spectateur dans un voyage visuel à partir de l'histoire d'une petite fille algérienne s'appellant "Aris". Celle-ci est arrivée, par pure coïncidence, le jour même du tournage, pour visiter le musée du Bardo en compagnie de sa famille.

La fillette raconte donc son "voyage" à travers les mosaïques à l'intérieur du musée. Ce monument historique abrite l'une des plus remarquables collections de mosaïques au monde, ce qui lui vaut, d'ailleurs, le surnom de « musée mondial de la mosaïque ».

La caméra accompagne la petite « Aris » dans une déambulation immersive à travers les couloirs du musée. Au fil de son parcours exploratoire, son regard curieux révèle la richesse des lieux, les détails des mosaïques et l'atmosphère chargée d'histoire qui habite chaque salle.

Ce récit visuel met, également, en lumière les différentes civilisations qui ont marqué le territoire tunisien au fil des siècles, révélant la diversité culturelle de la Tunisie à travers les grandes périodes de son histoire.

Le court documentaire est, de surcroît, accompagné d'un texte narratif rédigé en prose, retraçant l'expérience de la visite ainsi que le voyage intérieur de l'enfant à travers les espaces du musée. Ce récit se déploie également en vers poétiques signés Anis Labidi, conférant à l'oeuvre une dimension contemplative.

La contribution de l'agence TAP s'inscrit dans le cadre du programme "Relier le monde à travers les musées" lancé par le CGTN. Elle confirme son engagement à promouvoir la culture tunisienne et à valoriser les sites archéologiques du pays à l'international via les coopérations par le biais de la production de contenus médiatiques.

Le réseau CGTN a diffusé ce court documentaire sur son site officiel ainsi que sur ses différentes plateformes numériques. Il le rediffusera de nouveau dans le cadre d'un programme en direct le 18 mai 2026 à l'occasion de la Journée internationale des musées, à midi heure de Tunis, 19H00 heure de Pékin.

La présence du musée national du Bardo, seul représentant de l'Afrique et du monde arabe dans cet événement international, revêt une importance particulière. La visibilité du musée du Bardo sera ainsi assurée aux côtés de musées et d'institutions culturelles de Chine, d'Iran, d'Argentine, du Brésil, de Slovénie, du Royaume-Uni et de Grèce. Elle sera faite en reconnaissance internationale de sa valeur historique et civilisationnelle.

Le choix du Bardo parmi une multitude d'institutions culturelles de renommée internationale confirme, au final, sa place parmi les plus importants pôles patrimoniaux d'Afrique et du monde arabe. Il constitue également, sans conteste, un monument emblématique de l'espace méditerranéen, reflétant l'intérêt croissant de la communauté internationale pour le patrimoine culturel tunisien.

Traduit par Mohamed Ali Elhaou