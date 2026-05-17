Cote d'Ivoire: Journée mondiale des loisirs 2026 - Dimbokro célèbre le bénévolat comme moteur du vivre-ensemble

Le 16 mai 2026, la ville de Dimbokro accueillera la 6e édition de la Journée mondiale des loisirs (JML), une célébration internationale qui met en avant le rôle essentiel des loisirs dans la cohésion sociale, le bien-être des populations et le développement durable.

Cette année, c'est l'espace Dioulakro qui servira de cadre à cette manifestation, placée sous le signe du partage, de la solidarité et de l'innovation communautaire.

Instituée par Organisation mondiale des loisirs, la Journée mondiale des loisirs se veut un rendez-vous universel de sensibilisation et d'action. Elle invite chaque année les États, les collectivités et les communautés à valoriser le loisir comme un droit fondamental, accessible à tous, et comme un puissant levier de transformation sociale. En Côte d'Ivoire, cette célébration prend une dimension particulière, tant elle s'inscrit dans la volonté des autorités de promouvoir une société plus inclusive et épanouie.

Pour cette édition 2026, le thème retenu est : « Le bénévolat au service du développement des loisirs communautaires ».

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À travers ce choix, les organisateurs entendent mettre en lumière le rôle déterminant de l'engagement citoyen dans la démocratisation des loisirs. En donnant de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences, les bénévoles contribuent à rendre les activités culturelles, sportives et récréatives accessibles à toutes les couches sociales : enfants, jeunes, personnes âgées, étudiants ou familles.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, avait rappelé, lors du message gouvernemental du 16 avril dernier marquant la journée officielle de commémoration, que « le loisir est un droit universel et un levier de modernisation ». Selon lui, cette célébration traduit la volonté de la Côte d'Ivoire de moderniser le secteur, notamment à travers la digitalisation des pratiques de loisirs, l'implication accrue de la jeunesse et le renforcement de l'attractivité touristique des régions.

À la tête de l'organisation pratique de cette édition, la Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, insiste sur la portée sociale de l'événement. Pour elle, la JML représente une occasion privilégiée de rapprocher les loisirs des populations tout en encourageant une citoyenneté active. Elle met en avant la diversité des activités prévues comme un moyen de renforcer la solidarité, l'intégration et la vitalité communautaire.

Après Agnibilékrou en 2025, c'est donc Dimbokro qui prend le relais pour accueillir cette grande fête populaire. L'objectif reste le même : imprimer durablement la culture du bénévolat à travers les loisirs et sensibiliser les populations aux pratiques responsables et durables. Des initiatives locales mettant en avant la solidarité, l'environnement et l'engagement communautaire seront valorisées à cette occasion.

Dans une ambiance festive, Dimbokro vibrera au croisement de la tradition et de la modernité. Jeux traditionnels, animations contemporaines, chants populaires, espaces numériques et activités participatives se côtoieront tout au long de la journée. Les bénévoles, véritables artisans de cette célébration, donneront vie à un espace où générations et cultures se rencontreront.

Au-delà de l'aspect récréatif, cette 6e édition de la Journée mondiale des loisirs entend rappeler une vérité simple : le loisir n'est pas un luxe, mais un facteur d'équilibre social. À Dimbokro, le 16 mai, il sera aussi un langage universel de fraternité, capable de rapprocher les communautés et de semer les graines d'un mieux-vivre collectif.