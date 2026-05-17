Congo-Kinshasa: Des jeunes désoeuvrés de Matadi scrutent des opportunités dans l'hôtellerie

De nombreux jeunes en quête d'emploi ont eu l'opportunité de se familiariser avec les métiers de l'hôtellerie à Matadi (Kongo-Central). Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un forum de l'emploi organisé vendredi 15 mai 2026 par une structure regroupant des professionnels du secteur hôtelier.

L'objectif de cette rencontre était de permettre aux participants de bénéficier de l'expertise de ces professionnels et de mieux se préparer aux nombreuses opportunités qu'offre le domaine de l'hôtellerie, ainsi que ses secteurs connexes dans la province du Kongo-Central.

Des jeunes aux profils variés ont répondu à l'appel, avec l'espoir de décrocher enfin une opportunité d'emploi. Parmi eux, figure Ruth Bake, médecin-dentiste de formation. Depuis trois ans, elle effectue un stage dans une clinique de la place. Face aux difficultés à trouver un emploi stable, elle se dit aujourd'hui prête, si nécessaire, à envisager une reconversion professionnelle :

« C'est vrai que je suis dentiste, mais je n'arrive pas à trouver d'emploi dans mon domaine de formation. Si, à travers une autre formation pratique, je peux accéder à un travail dans un autre secteur, je suis prête à le faire ».

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Ruth est loin d'être un cas isolé. Plusieurs jeunes présents à ce forum confient être parfois contraints d'abandonner leur domaine de formation, pour saisir la première opportunité professionnelle qui s'offre à eux.

Un état d'esprit encouragé par les organisateurs de la rencontre. L'un d'eux, Wani Narugeta, souligne qu'au-delà des diplômes, les jeunes doivent surtout miser sur l'expérience pratique pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi :

« Ce que nous visons, c'est d'établir des partenariats avec les entreprises locales, afin de renforcer l'employabilité des jeunes. Il faut savoir que les entreprises veulent recruter, mais hésitent à engager des personnes qui pourraient leur coûter cher plus tard, faute d'expérience ».

Selon les organisateurs, ce programme de formation et d'orientation professionnelle devrait prochainement être étendu à plusieurs autres zones du Kongo-Central.