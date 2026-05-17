Togo: Doctamob, l'application qui veut révolutionner l'accès aux soins au pays

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la modernisation du système de santé togolais avec le lancement officiel de « Doctamob », une application mobile destinée à rapprocher les professionnels et les services de santé des patients. Présentée vendredi à Lomé, cette innovation numérique est portée par un ancien délégué médical et bénéficie du soutien des ordres des professionnels de santé.

La cérémonie de présentation a réuni plusieurs acteurs du secteur sanitaire, notamment des représentants des ordres professionnels, des responsables de formations sanitaires ainsi qu'un représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Togo.

Disponible sur Google Play et App Store, Doctamob se veut une application simple d'utilisation et accessible à tous. Depuis leur domicile, les utilisateurs peuvent désormais prendre un rendez-vous médical en ligne, rechercher un médecin spécialiste, consulter le tour de garde des pharmacies, identifier des établissements de soins agréés, commander une ambulance ou encore solliciter des soins à domicile.

Pour les promoteurs, cette plateforme constitue une première au Togo, en réunissant plusieurs services de santé dans une seule application mobile.

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« Nous avons voulu la rendre tellement basique pour répondre aux besoins du quotidien de chaque citoyen en matière de santé. Nous portons ce projet avec une vision : rendre la santé mobile comme le téléphone mobile », a expliqué Jean-Paul Ekuhoho, promoteur de Doctamob.

Au-delà de la simple mise en relation entre patients et professionnels de santé, l'application ambitionne de relever plusieurs défis majeurs. Elle vise notamment à rapprocher les services de santé des populations, indépendamment des contraintes géographiques, afin de réduire les difficultés liées au faible ratio médecins-patients. Elle entend également optimiser la gestion des rendez-vous médicaux tout en diminuant les temps d'attente dans les structures sanitaires.

Les concepteurs misent aussi sur les opportunités offertes par le numérique pour contribuer à l'accès universel aux soins au Togo. Grâce à Doctamob, les patients pourront rechercher facilement des professionnels de santé qualifiés, toutes spécialités confondues, selon leurs besoins et leur localisation.

L'application entend également lutter contre les pratiques frauduleuses dans le domaine de la santé. Les médecins, infirmiers, sages-femmes et spécialistes référencés sur la plateforme sont des professionnels reconnus par leurs ordres respectifs, offrant ainsi davantage de garanties aux usagers.

Autre innovation majeure : la valorisation des structures sanitaires. Hôpitaux publics et privés, CHU, CHR, CHP ou CMS seront clairement identifiés avec leurs offres de soins et prestations spécifiques, permettant aux patients de mieux s'orienter dans le système sanitaire.

Avec cette première version baptisée 1.0, Doctamob nourrit l'ambition de contribuer à la transformation digitale du secteur de la santé au Togo. Pour ses promoteurs, l'outil pourrait permettre au pays de mieux corriger certaines insuffisances révélées dans les systèmes de santé africains durant la pandémie de Covid-19.

Cette initiative marque ainsi une nouvelle avancée vers une santé plus accessible, connectée et adaptée aux réalités des populations togolaises. Et Doctamob, se veut une expérience extraordinaire à s'approprier absolument...