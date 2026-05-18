Afrique de l'Ouest: L'indice composite de référence de la BRVM progresse pour la quatrième semaine consécutive

Le marché des actions de la BRVM a clôturé en hausse la semaine achevée le 15 mai 2026, les principaux indices ayant enregistré des gains. Le BRVM Composite a progressé de 1,99% à 412,64 points et le BRVM 30 a gagné 1,67% à 194,55 points. Depuis le début de l'année, l'indice composite est en hausse de 19,35 %.

La répartition des titres a été positive, avec 28 titres en hausse, 14 en baisse et 5 inchangés. Les volumes échangés ont cependant chuté de 42% par rapport à la semaine précédente à 3,11 millions d'actions, et la valeur totale des transactions a chuté de 18,68% à 6,04 milliards de XOF, ce qui indique que la hausse a été davantage motivée par le prix que par la participation.

Bernabe Côte d'Ivoire a été le plus grand gagnant de la semaine, bondissant de 18,85% à 1.545 XOF sur 16.089 actions échangées, poussé par le cycle d'infrastructure de la Côte d'Ivoire et l'achat spéculatif d'un titre considéré comme sous-évalué.

Coris Bank International Burkina Faso a progressé de 18,48% à 19 905 XOF, portant son gain depuis le début de l'année à 84,65%. Safca Côte d'Ivoire a gagné 14% à 3.990 XOF, CFAO Motors a gagné 12,27% à 1.555 XOF, et Nei-Ceda a augmenté de 10,03% à 1.920 XOF.

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A la baisse, Oragroup Togo a perdu 4,51% à 2 435 XOF, Servair a chuté de 4,20% à 2 850 XOF, Ecobank Group a perdu 3,33% à 29 XOF, Ecobank CI a reculé de 2,98% à 16 300 XOF, et Sitab a glissé de 1,40% à 21 200 XOF.

Sonatel Sénégal a été la valeur la plus échangée, avec 1,56 milliard de XOF de transactions, soit 25,90% de l'activité totale du marché, reflétant son statut de valeur la plus liquide de la BRVM. Safca et BOA Côte d'Ivoire ont également figuré parmi les valeurs les plus actives de la semaine.

Le marché obligataire a connu une légère baisse de 0,31% de la capitalisation boursière à 12 287 milliards de XOF. L'obligation souveraine Sénégal 6,75% 2025-2032 a dominé les échanges de titres à revenu fixe, représentant 47,80% de la valeur totale des transactions obligataires de la semaine.

Points clés à retenir

Le gain de 19,35% de la BRVM depuis le début de l'année sur le Composite à la mi-mai 2026 la place parmi les marchés d'actions frontières les plus performants au niveau mondial depuis le début de l'année, poursuivant une série qui a vu la bourse clôturer l'année 2025 en hausse d'environ 14% - sa troisième année consécutive de rendements positifs.

Le marché régional, qui couvre 8 États membres de l'UEMOA et répertorie 46 actions, a bénéficié d'une combinaison de facteurs : la hausse des bénéfices des entreprises en Côte d'Ivoire, la troisième plus grande économie du continent, de fortes recettes de cacao à la suite d'une saison de récolte record en 2023-2024, et une participation croissante des investisseurs de détail grâce à des courtiers qui utilisent d'abord les téléphones portables.

L'envolée de Coris Bank - en hausse de près de 85 % depuis le début de l'année - est remarquable car elle reflète une réévaluation des actifs domiciliés au Burkina Faso malgré la détérioration de la sécurité et de la situation politique dans le pays, ce qui suggère que certains investisseurs adoptent un point de vue contrarien sur les actions cotées à Ouagadougou à des valorisations dépréciées.

Le marché des titres à revenu fixe, capitalisé à 12 287 milliards de francs CFA, continue d'éclipser le segment des actions et sert de principal canal de financement pour les emprunteurs souverains de l'UEMOA, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin étant les émetteurs les plus actifs. La prédominance de l'obligation Sénégal 2025-2032 dans les échanges hebdomadaires reflète la demande pour des titres de l'UEMOA à haut rendement, à un moment où les investisseurs évaluent les différentiels de risque souverain dans la zone avec plus d'attention qu'au cours des années précédentes.