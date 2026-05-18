Afrique: Ligue des champions CAF - Mamelodi Sundowns bat l'AS FAR en finale aller, 1-0

17 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns a battu celle de l'AS FAR du Maroc par 1 but à 0, dimanche, en finale aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

L'unique but de la rencontre jouée au Loftus Versfeld Stadium, à Pretoria, a été inscrit à la 37e minute par Aubrey Modiba.

Cette double confrontation oppose deux clubs en quête d'un nouveau sacre continental : les Sud-Africains visent un deuxième titre après celui remporté en 2016, tandis que les Marocains espèrent mettre fin à 41 ans d'attente depuis leur unique couronne africaine en 1985.

Les deux équipes se connaissent bien. Lors de leurs précédentes confrontations en phase de groupes, elles s'étaient quittées sur deux matchs nuls (1-1).

Mamelodi Sundowns prend une belle option pour le sacre avant la manche retour, prévue samedi à Rabat, à partir de 19h00 GMT.

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