Afrique: Chaleur, défi et esprit de camaraderie au rendez-vous

Sous un soleil écrasant et dans une ambiance où la camaraderie a largement pris le dessus sur la compétition, la troisième édition du Nature Trail des Seychelles a tenu toutes ses promesses hier.

Plus d'une centaine de coureurs, amateurs comme professionnels, se sont donné rendez-vous à Constance Ephelia pour avaler les 22 kilomètres d'un parcours aussi technique que spectaculaire.

Dès le départ, les plus affûtés ont rapidement trouvé leur rythme. Chez les hommes, la course s'est dessinée assez vite, contrairement à l'épreuve féminine où les positions ont mis plus de temps à se stabiliser. Pendant les dix premiers kilomètres, les écarts restaient minimes avant qu'un trio ne prenne véritablement les commandes : le tenant du titre pakistanais, Wiqar Ahmad Nasir, le Sud-Africain Daniel Claassen et le Seychellois Jonathan Quatre.

Wiqar Ahmad Nasir a conservé son titre au terme d'une course rendue particulièrement difficile par la chaleur.

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Se surveillant de près tout en maintenant une cadence infernale, les trois hommes ont animé la course jusqu'au 16e kilomètre. C'est à ce moment-là que Wiqar Ahmad Nasir a placé son accélération décisive pour s'envoler seul vers la victoire. Le Pakistanais a franchi la ligne d'arrivée en 2h11'39, devant Daniel Claassen et Jonathan Quatre, sans toutefois améliorer le chrono établi lors de l'édition 2025.

«C'était très difficile aujourd'hui. Il a fait trop chaud. Rien de comparable avec l'année dernière», a confié le vainqueur à l'arrivée. La précédente édition s'était tenue en août 2025, dans des conditions climatiques bien plus clémentes. «En tout cas, le parcours est technique», a-t-il ajouté, un constat partagé par de nombreux participants.

Souriante à l'arrivée, Emily Djock espère revenir l'année prochaine pour défendre sa couronne aux Seychelles.

Chez les dames, l'absence de la tenante du titre a ouvert la voie à un duel attendu entre la Sud-Africaine Emily Djock et la Réunionnaise Sylvaine Cussot. Et c'est dans cet ordre qu'elles ont franchi la ligne d'arrivée, avec onze minutes d'écart.

Radieuse après son succès, Emily Djock n'a pas caché son admiration pour le tracé seychellois. «La partie en forêt était un peu humide, mais c'était tellement beau», a-t-elle expliqué. Habituée aux formats plus longs, elle a reconnu avoir souffert sur ce trail plus court, tout en savourant «la beauté des lieux». Pour cette première participation aux Seychelles, la Sud-Africaine espère déjà revenir l'an prochain afin de défendre son titre.

Le couple mauricien Theeveeyerpragassen Mootien-Pamela Mootien a marqué les esprits par son endurance et sa passion du trail.

Parmi les belles histoires de cette édition figurent également les performances remarquées des Mauriciens, Theeveeyerpragassen Mootien et de son épouse, Pamela Mootien. Âgés respectivement de 73 et 66 ans, ils ont impressionné par leur endurance, Pamela signant même une place dans le Top 10 féminin.

Soutenu par l'office du tourisme seychellois, ce Nature Trail poursuit son ambition : devenir un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sensations fortes et de paysages grandioses.