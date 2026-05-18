Afrique: Flambée du virus Ebola - L'OMS déclare l'état d'urgence sanitaire internationale

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré ce dimanche une urgence de santé publique de portée internationale en raison d'une flambée de virus Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda.

L'organisation a précisé que son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déterminé que la maladie à virus Ebola causée par la souche Bundibugyo en RDC et en Ouganda constitue une urgence de santé publique de portée internationale, bien qu'elle ne réponde pas aux critères d'une urgence pandémique. L'objectif de cette déclaration est de placer les pays voisins en état d'alerte maximale et de mobiliser le soutien de la communauté internationale.

Selon l'organisation, au moins huit cas confirmés en laboratoire, 246 cas suspects et 80 décès suspects avaient été signalés jusqu'à samedi dans la province de l'Ituri, en RDC, à travers au moins trois zones de santé. Située dans le nord-est de la RDC, la province de l'Ituri est frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. L'OMS a ajouté que deux cas confirmés en laboratoire, dont un décès, ont également été signalés à Kampala, en Ouganda, dans un intervalle de 24 heures les 15 et 16 mai 2026. Ces deux cas, sans lien épidémiologique apparent entre eux, concernent des personnes ayant voyagé depuis la RDC.

Considéré comme une maladie infectieuse potentiellement mortelle, le virus Ebola se transmet par contact physique direct et par le contact avec les fluides corporels. Selon l'Institut allemand Robert Koch, le taux de létalité d'Ebola peut atteindre 90 % si les personnes infectées ne sont pas prises en charge immédiatement. Pour rappel, plus de 11 000 personnes avaient péri lors de la grande épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014 et 2015.

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En RDC, les cas les plus récents remontaient à septembre dernier, mois durant lequel 45 personnes avaient trouvé la mort dans la province du Kasaï, dans le sud-ouest du pays, lors de ce qui constituait alors la seizième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo depuis 1976.