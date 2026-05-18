Congo-Kinshasa: Motion de censure contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami

Dix députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ont introduit, jeudi 14 mai, une motion de censure contre les membres du bureau.

Ils leur reprochent plusieurs griefs, notamment l'incompétence et le détournement de fonds. Ils accusent également le président de l'Assemblée provinciale, Basile Muleba, d'agir de manière unilatérale, se substituant ainsi à la plénière.

« A plusieurs reprises, il a violé le règlement intérieur. En plus de cela, il y a eu des cas de détournement, dont le dossier est déjà pendant devant la Cour de cassation. Nous constatons que depuis notre retour, le bureau est devenu totalement incompétent, au point de ne pas être en mesure d'organiser les plénières », a déclaré l'un des députés motionnaires, Idriss Senga Yolo.

De son côté, le rapporteur de l'organe délibérant du Haut-Lomami affirme que tous les membres du bureau attendent sereinement la tenue de la plénière pour présenter leurs moyens de défense face à ces accusations.

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Senhgor Kabondo Sengwa a expliqué qu'ils ne sont pas des dictateurs et qu'ils travaillent dans un esprit de collaboration avec les élus, les administratifs et le personnel d'appoint.

« Nous pensions avoir bien collaboré avec les députés concernés, mais il est possible que la rigueur dans l'exercice de nos fonctions soit interprétée différemment. Nous le saurons lors de la plénière. Le bureau est serein et attend de pouvoir s'exprimer afin que chacun présente ses moyens de défense conformément à la loi », a-t-il souligné.