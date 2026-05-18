Afrique: Coupe de la CAF - Lamine Ndiaye guide l'USM Alger vers le sacre

On connaît le nom du vainqueur de la Coupe de la CAF (Coupe de la Confédération) 2026. Il s'agit de l'USM Alger. Les Algérois, guidés par l'entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye, ont battu le Zamalek aux tirs au but ce samedi 16 mai 2026, au Caire.

Après avoir remporté le match aller 1-0 grâce à un penalty à la 98e minute, l'USM Alger a été rattrapé par le sort, avec un penalty encaissé dès la 5e minute sur une réalisation du Palestinien Oday Dabbagh. L'équipe de Lamine Ndiaye va alors souffrir dans un stade en fusion, sans jamais rompre. La décision se fera finalement aux tirs au but, avec un succès 8-7. L'USMA s'offre ainsi son 2e titre dans la compétition après 2023.

Pour Lamine Ndiaye, c'est un nouveau sacre continental après la Ligue des champions de la CAF remportée en 2010 avec le TP Mazembe, accompagnée de deux Supercoupes de la CAF (2010 et 2011). Avec l'USM Alger, il a remporté la Coupe d'Algérie, mais aussi le titre de meilleur entraîneur étranger d'Algérie.