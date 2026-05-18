Afrique: CAN U17 2026 - Le Maroc et la Côte d'Ivoire aux commandes dans les groupes A et B

Dakar — Les sélections nationales de football des moins de 17 ans du Maroc et de la Côte d'Ivoire occupent les premières places des groupes A et B de la Coupe d'Afrique des nations 2026 (CAN U17), à l'issue des rencontres de la deuxième journée disputées samedi.

Dans le groupe A, le Maroc a pris les commandes grâce à sa victoire devant l'Éthiopie sur le score de 2 buts à 1.

Les Lionceaux de l'Atlas comptent désormais 4 points, soit le même total que l'Égypte, victorieuse de la Tunisie (2-1), mais avec une meilleure différence de buts.

L'Égypte occupe ainsi la deuxième place du groupe, tandis que l'Éthiopie et la Tunisie ferment la marche avec un point pour chacune de ces deux équipes avant la dernière journée.

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Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a conforté sa première place en s'imposant 1-0 face à la RD Congo. Les Éléphanteaux totalisent désormais 6 points après deux journées.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Cameroun a pris le dessus sur l'Ouganda (1-0). Les deux sélections comptent désormais 3 points chacune, la RD Congo occupant la dernière place avec zéro point.

La troisième et dernière journée des groupes A et B s'annonce décisive pour l'attribution des places qualificatives au prochain tour de la compétition continentale.

La deuxième journée se poursuit dimanche avec les matchs des groupes C et D, notamment celui du Sénégal, champion d'Afrique 2023.

Les Lionceaux, battus lors de leur première sortie par l'Afrique du Sud (1-2), affronteront le Ghana à 16h GMT.

Les joueurs de Lamine Sané sont dans l'obligation d'obtenir un résultat positif pour espérer rester dans la compétition.

Voici les résultats de la 2e journée :

Groupe A

- Maroc 2-1 Éthiopie

- Égypte 2-1 Tunisie

Groupe B :

- Côte d'Ivoire 1-0 RD Congo

- Cameroun 1-0 Ouganda

Le programme de la 2e journée (Groupes C et D)

Groupe C

Angola-Tanzanie -- 13h00 GMT

Mozambique-Mali -- 19h00 GMT

Groupe D

Afrique du Sud-Algérie -- 16h00 GMT

Ghana-Sénégal -- 16h00 GMT