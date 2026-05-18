Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 mai 2026

revue de presse

Élections législatives au Cap-Vert : Un scrutin dont l'issue est incertaine

Les Capverdiens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives dont l'issue semble incertaine. Cinq partis s'affrontent, tandis que le Premier ministre Ulisses Correia e Silva brigue un troisième mandat. Les quelque 470 000 électeurs ont commencé à voter à 8 h 20 (07 h 20 GMT), les bureaux de vote ont fermé à 18 h.

Selon le système parlementaire du Cap-Vert, le parti qui remporte le plus grand nombre de voix désigne le chef du gouvernement, qui dirige l'exécutif. Le président – actuellement José Maria Neves – joue quant à lui un rôle d'arbitre.

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Âgé de 63 ans, Silva, qui a pris ses fonctions en 2016, a été réélu pour un second mandat après les élections de 2021, remportées par son parti, le Mouvement pour la démocratie (MpD), de centre-droit. (Source Africanews)

Djibouti : Formation d'un nouveau gouvernement

Djibouti a dévoilé dimanche la composition du premier gouvernement formé depuis la réélection du président Ismaïl Omar Guelleh, reconduit en avril pour un nouveau mandat. La nouvelle équipe comprend 26 membres, dont plusieurs figures reconduites aux postes régaliens, et huit femmes, parmi lesquelles une secrétaire d'Etat.

Le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a signé dimanche 17 mai un décret portant nomination des membres du gouvernement, composé de 26 portefeuilles ministériels, dont sept confiés à des femmes, en plus d'une secrétaire d'Etat.

Ilyas Moussa Dawaleh conserve l'Economie et les Finances, tandis que Abdoulkader Houssein Omar hérite des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avec en sus la fonction de porte-parole du gouvernement. Hassan Omar Bourhan est reconduit à la Défense, alors que Omar Abdi Said prend désormais les rênes du ministère de l'Intérieur. (Source Apanews)

Addis-Abeba : Macron mise sur l'Union africaine pour sauver l'influence française

Au lendemain du sommet Africa Forward de Nairobi, au Kenya, Emmanuel Macron a poursuivi sa tournée africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, avec un objectif clair : repositionner la France au cœur des nouveaux équilibres africains.

En choisissant pour la première fois de prononcer un discours au siège de l'Union africaine (UA), le président français a voulu envoyer un signal politique fort : Paris cherche désormais à parler davantage avec les institutions africaines qu'à travers les anciens réseaux bilatéraux hérités de la Françafrique. Cette étape éthiopienne dépasse largement le simple cadre diplomatique. Elle confirme le basculement stratégique engagé par la France après ses revers successifs au Sahel et en Afrique de l'Ouest. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Les jeunes entrepreneurs ont rendez-vous à Abidjan

Depuis le 17 mai, Abidjan accueille la Conférence Afrique et Moyen-Orient (CAMO) 2026 de la Jeune Chambre Internationale (JCI). Placée sous le thème « Devenir des leaders d'influence », la rencontre réunit jusqu'à 800 délégués venus de près de 40 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. La conférence revient en Côte d'Ivoire 17 ans après la précédente édition organisée dans le pays.

Le rendez-vous se déroule en deux temps. Du 17 au 20 mai, une académie de leadership ouvre la semaine. L'ouverture officielle suit du 20 au 23 mai, avec assemblées générales, panels, ateliers et sessions de travail.

La directrice du comité d'organisation, Carène Gnamien, et le président national de la JCI Côte d'Ivoire, Silué Silvère, pilotent ce rendez-vous régional, préparé avec Abdullahi Bala Attairu, vice-président exécutif mondial de la JCI chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient. (Source Afrik.com)

Francis Ngannou : Retour foudroyant avec un KO au premier round en MMA

Après un an et demi d'absence, le Camerounais Francis Ngannou a signé un retour spectaculaire samedi 16 mai en mettant KO le Brésilien Philipe Lins dès le premier round à Los Angeles.

Le retour de Francis Ngannou dans la cage n'aura duré que quelques minutes. Samedi 16 mai 2026 à Los Angeles, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC a dominé le Brésilien Philipe Lins avec un impressionnant KO au premier round.

Absent depuis octobre 2024, le Camerounais de 39 ans retrouvait la compétition après sa victoire éclair contre Renan Ferreira lors de son unique combat au sein de la PFL. (Source Africa Radio)

Ghana : Le programme de 3 milliards $ du FMI bouclé

Le Ghana et le Fonds monétaire international ont annoncé vendredi être parvenus à un accord au niveau des services sur l’examen final du programme d’assistance de 3 milliards de dollars accordé au pays ouest-africain. Cette étape marque un tournant pour l’économie ghanéenne, qui tente depuis plusieurs années de se relever de la plus grave crise économique qu’elle ait connue depuis une génération.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le FMI précise que cet accord reste encore soumis à l’approbation de son Conseil d’administration. L’institution financière indique également que les autorités ghanéennes ont demandé à poursuivre leur coopération avec le Fonds à travers un Instrument de coordination des politiques (ICP), un mécanisme non financier destiné à accompagner les réformes économiques et budgétaires. (Source Fineco)

Ebola : Un premier cas confirmé à Goma, en RDC, où l'OMS a déclaré une « urgence de santé internationale »

L'Agence sanitaire de l'Union africaine a enregistré 88 morts vraisemblablement dus au virus, selon les derniers chiffres publiés samedi.

Un cas de contamination par le virus Ebola a été confirmé à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et contrôlée par le groupe armé antigouvernemental M23, a appris l'Agence France-Presse (AFP), dimanche 17 mai, auprès du directeur de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) congolais.

« Un cas à Goma a été confirmé par des tests menés par le laboratoire. Il s'agit de la femme d'un homme mort du virus Ebola à Bunia, qui a rejoint Goma après le décès de son mari », a affirmé à l'AFP le professeur Jean-Jacques Muyembe, directeur de l'INRB à Kinshasa. (Source Le Monde Afrique)

Bénin: Le licenciement de 169 personnes dans l'audiovisuel public crée la polémique

Au Bénin, 169 agents de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) ont été mis à la porte le 13 mai dernier. La SRTB, qui a remplacé l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) en novembre 2023, a proposé un plan de modernisation assorti d'un volet social, et un audit de compétences. Selon les syndicats, il y a eu un processus expéditif et sans concertation.

Le syndicat de l'audiovisuel public affirme avoir négocié et obtenu un accord pour la mise sur pied d'un cadre de concertation. Mais celui-ci n'a jamais été installé jusqu'au 8 mai, où les choses se sont brusquement accélérées. (Source RFI)

Ile Maurice : Le gouvernement lance une vaste refonte des institutions

Le Constitutional Review Commission Bill sera présenté en première lecture à l'Assemblée nationale ce mardi 19 mai. Ce projet de loi prévoit la mise sur pied d'une Constitutional Review Commission chargée d'examiner et de proposer une série de réformes constitutionnelles majeures visant, entre autres, à renforcer les droits fondamentaux, moderniser les institutions démocratiques et améliorer la gouvernance publique.

Selon la note explicative, la commission sera nommée par le président de la République et aura pour mission d'étudier plusieurs changements constitutionnels considérés comme prioritaires par le gouvernement.

Parmi les réformes envisagées figurent la création d'un Senior Officials' Appointment Committee chargé de recommander les nominations à la tête des grandes institutions publiques ainsi que l'introduction d'une obligation constitutionnelle imposant la tenue des élections municipales à intervalles réguliers. (Source L'Express.mu)

Élimination d'un chef terroriste au Nigéria - Aller au-delà !

Le président américain, Donald Trump, a annoncé l'élimination, le 16 mai dernier, de Abu-Bilal al-Minuki, un haut responsable de l'Etat islamique (EI).

Présenté comme le numéro deux mondial de l'EI, ce chef terroriste qui était sous sanctions américaines depuis 2023, a été éliminé au cours d'une opération conjointe menée par les forces américaines et nigérianes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la coalition américano-nigériane a fait là, oeuvre de salubrité publique.

Ce d'autant que ce haut cadre de l'EI était une « figure opérationnelle et stratégique qui fournissait des conseils aux entités de l'EI hors du Nigeria, sur des questions liées aux opérations médiatiques, à la guerre économique ainsi qu'au développement et à la fabrication d'armes, d'explosifs et de drones ». (Source Le Pays)