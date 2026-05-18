Afrique: L'USMA l'emporte avec adresse et sang froid

16 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

LE CAIRE — L'USM Alger a remporté l'édition 2026 de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF/C3), après avoir dominé le Zamalek d'Egypte aux tirs au but (8-7), en finale (Retour) de l'épreuve, disputée samedi soir au Stade Olympique du Caire.

Battus (1-0) au match (Aller), disputé il y a une semaine à Alger, les Egyptiens ont égalisé d'entrée de jeu, en transformant un pénalty dès la cinquième minute de jeu, grâce à leur international palestinien Oday Debbagh.

Malgré ce coup du sort, les Algérois n'ont jamais perdu le fil du match et sont restés bien organisés sur le terrain. Ils ont même fait preuve d'une grande rigueur tactique, ce qui leur a non seulement permis de réaliser une belle prestation, mais aussi de se procurer plusieurs occasions nettes de scorer.

Les meilleures d'entre elles ont probablement été celles de Dehiri, sur coup franc direct à la 20ᵉ, mais surtout celles de l'intenable Ahmed Khaldi, aux 24ᵉ, 43ᵉ, 54ᵉ et 68ᵉ. Le plus souvent, c'était sur des tirs à l'entrée des 18 mètres, qui avaient sérieusement inquiété le gardien égyptien.

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Mais en l'absence de réussite devant le but, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, et il a fallu recourir à la traditionnelle séance de tirs au but pour départager les deux équipes.

À cet exercice, la chance a finalement souri aux Rouge et Noir, qui avec beaucoup d'adresse, et surtout beaucoup de sang froid, ont réussi à transformer la totalité de leurs penalties, l'emportant au final (8-7).

Les buteurs de l'USMA ont été dans l'ordre : Draoui, Khaldi, Radouani, Benayad, Locif, Chetti, Dehiri et Likonza, qui avait planté la dernière banderille, synonyme de sacre.

Côté égyptien, Abdallah Saïd, Esho, Hossam Abdelmajeed, Nacer Mensi, Seif-Eddine El Djaziri, Juan Alvina Bezerra, et Mohamed Abdallah El Saïd avaient réussi à tromper le gardien Oussama Benbot, mais le dernier tireur, le capitaine Mohamed Shehata avait envoyé son tir dans les décors, permettant par la même occasion à l'USMA de s'adjuger le trophée.

C'est le deuxième sacre de l'USMA dans cette compétition, après l'édition de 2023.

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