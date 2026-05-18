Ile Maurice: Coupe du monde (13-17 mai) - 3e journée - Perrine s'arrête en demi-finale

En action en demi-finales des moins de 51 kg (Low Kick) chez les «Older Juniors», samedi, Wayne Perrine n'a pu se qualifier pour le tour suivant. Il décroche néanmoins la médaille de bronze dans cette catégorie.

Wayne Perrine s'est heurté à un Azerbaïdjanais très solide (Samir Aliyev) qui l'a empêché de développer sa boxe. «Wayne n'a pas bien boxé. Il a perdu ses moyens face à son adversaire. Il était en déséquilibre et n'arrivait pas à répéter ses enchaînements. Il a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire», explique Judex Jeannot, entraîneur national de kickboxing.

Néanmoins, celui-ci souhaite que le boxeur ait appris quelque chose de ce combat. «J'espère qu'il a appris de ses erreurs. Normalement, il est plus à l'aise sur le ring. Mais cela n'a pas été le cas aujourd'hui», ajoute le technicien.

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Le staff mauricien suivait également de près Maëlle Louise, en lice hier en Kick Light chez les moins de 60 kg. La Mauricienne n'a pas réussi à inverser la tendance, sur le tatami, face à la Turque Ulku Bilut, s'inclinant par 2-1 lors des huitièmes de finale. Pour Judex Jeannot, l'explication est avant tout physique : «Moins de 60 kg, ce n'est pas sa catégorie. Il y avait beaucoup de lourdeur dans les jambes», a affirmé l'entraîneur national.

Tous les regards se tournent désormais vers la journée d'aujourd'hui. Jaden Drack disputera la finale des moins de 51 kg dans la catégorie «Younger Juniors». Pour décrocher l'or, il devra se défaire d'un autre représentant de l'Azerbaïdjan, Rasul Babazade.