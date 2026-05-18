Ile Maurice: Sucre - Les autorités mauriciennes restent vigilantes face à la décision indienne

Nouvelle tension sur le marché mondial du sucre. L'Inde, l'un des principaux producteurs mondiaux, a suspendu ses exportations depuis le 13 mai, une mesure effective jusqu'au 30 septembre ou jusqu'à nouvel ordre. Cette décision vise à contenir les prix sur le marché intérieur, alors que la production indienne a été revue à la baisse, après avoir été affectée par des conditions climatiques défavorables.

Jusqu'ici, le gouvernement indien avait autorisé des exportations à hauteur de 1,59 million de tonnes, misant sur une production élevée. Mais les perspectives ont évolué, la récolte finale devant être inférieure aux estimations initiales, fragilisant ainsi l'équilibre du marché mondial.

Dans l'immédiat, les marchés réagissent à cette annonce dans un contexte déjà tendu. Les prix du sucre avaient reculé ces derniers mois, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis cinq ans, sous l'effet d'une forte hausse attendue de la production mondiale pour la campagne 2025/2026, notamment en Inde.

À Maurice, la situation reste toutefois stable sur le plan de l'approvisionnement. Selon Devesh Dukhira, Chief Executive Officer du Syndicat des sucres, le pays n'importe pas de sucre indien et n'est donc pas directement affecté sur le plan de l'offre.

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Il souligne néanmoins que l'enjeu principal demeure le marché mondial. «Le marché global est actuellement en situation de surplus, après une hausse importante de la production en 2025/2026, notamment en Inde où l'on anticipait en début d'année une augmentation d'environ 25 % pour atteindre au moins 32 millions de tonnes. Les cours sucriers ont donc été orientés à la baisse, atteignant des niveaux parmi les plus faibles des cinq dernières années, ce qui a directement impacté les prix de vente du sucre mauricien pour la campagne en cours», explique-t-il.

Selon lui, la nouvelle donne pourrait toutefois modifier les perspectives. «Bien que la récolte finale en Inde soit inférieure aux estimations initiales, l'interdiction d'exporter réduit l'offre de sucre indien sur le marché mondial, ce qui pourrait alléger la pression sur les cours. Toutes choses étant égales par ailleurs, nous pourrions assister à une amélioration des prix de vente dans un avenir proche», ajoute-t-il.