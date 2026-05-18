Ile Maurice: Bobysen Ramasawmy retourne en centre de détention

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) autour d'Ally Moortooza Boolaky, connu sous le nom d'«Ally Royals», continue de connaître de nouveaux rebondissements.

Vendredi soir, Bobysen Ramasawmy, un travailleur indépendant âgé de 44 ans et habitant de Flic-en-Flac, a été arrêté par les enquêteurs de la FCC pour une présumée entrave à une enquête. Selon les informations recueillies, cet habitant de l'Ouest est soupçonné d'avoir tenté de prévenir l'influenceur d'une arrestation imminente par la FCC.

Bobysen Ramasawmy aurait envoyé un message à Ally Moortooza Boolaky quelques heures avant son interpellation, indiquant : «FCC pe vinn aret twa», ce qui aurait conduit à sa propre arrestation plus tard.

La FCC affirme que cette découverte aurait été faite grâce à l'analyse du téléphone saisi lors de l'arrestation d'Ally Moortooza Boolaky mercredi dernier, dans le cadre d'une affaire de corruption alléguée.

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Après son arrestation, Bobysen Ramasawmy a passé la nuit au centre de détention d'Alcatraz avant d'être présenté devant la Weekend Court hier sous une accusation provisoire d'entrave à une enquête. Lors de sa comparution, la FCC s'est opposée à sa remise en liberté sous caution. L'organisme a évoqué des risques d'interférence avec des témoins ainsi que la possibilité de modification ou d'altération de preuves jugées importantes pour la suite de l'enquête.

Bobysen Ramasawmy devra de nouveau comparaître devant la justice demain matin. Entre-temps, l'enquête de la FCC se poursuit et d'autres développements sont attendus dans cette affaire. Le téléphone d'Ally Moortooza Boolaky est actuellement passé au peigne fin par les enquêteurs de la FCC.