Afrique: Ériger la confiance en modèle économique

Maurice a passé des décennies à se vendre comme un pont entre l'Afrique et le reste du monde. L'Africa Forward Summit de Nairobi suggère désormais que notre République pourrait devenir quelque chose de plus précieux encore : la plateforme africaine du de-risking financier. La nuance est essentielle. L'un relève du slogan marketing ; l'autre pourrait (au conditionnel bien évidemment !) devenir un véritable modèle économique capable de soulager les finances publiques sans démanteler l'État providence qui a fait de Maurice une société stable et relativement cohésive.

La Déclaration de Nairobi ressemble moins à un texte diplomatique qu'à la matrice d'un nouvel ordre économique africain. Derrière les mots «partenariat», «autonomie stratégique» ou «création de valeur» apparaît une réalité brutale : l'Afrique ne peut plus dépendre des flux d'aide, des exportations de matières premières et d'un financement fragmenté. Le continent réclame désormais des marchés de capitaux locaux, des garanties contre les risques, de la finance mixte, des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et une industrialisation verte.

Surtout, il cherche des mécanismes capables de réduire le coût du capital.

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C'est précisément là que Maurice doit accélérer. Depuis des années, le centre financier mauricien oscille entre ambition et réflexe défensif, coincé entre la surveillance de l'OCDE, les campagnes contre les paradis fiscaux et une image vieillissante associée au treaty shopping. Pourtant, Nairobi ouvre une opportunité bien plus vaste : faire de Maurice l'infrastructure financière neutre à travers laquelle les projets africains deviennent enfin «investissables».

L'Afrique souffre surtout d'une perception du risque qui rend le capital excessivement cher. Les fonds de pension européens, les fonds souverains du Golfe ou les assureurs asiatiques veulent financer ports, infrastructures énergétiques, systèmes de santé ou data centers africains. Mais ils redoutent l'instabilité politique, la volatilité monétaire et l'opacité institutionnelle.

Maurice possède pourtant plusieurs ingrédients recherchés par ces investisseurs : un système juridique hybride, une relative prévisibilité politique, des compétences bilingues, une expertise financière et un écosystème bancaire international. Mais le pays n'a jamais transformé ces atouts en rôle stratégique continental.

Le Budget 2026-27 devrait donc abandonner les seuls débats sur l'austérité pour se concentrer sur la mobilisation du capital. Au lieu de réduire mécaniquement les dépenses sociales ou augmenter la fiscalité, le gouvernement pourrait lancer une véritable Africa Risk Platform mauricienne avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'African Trade and Investment Development Insurance (ATIDI) et plusieurs agences européennes. L'objectif : structurer des projets africains, mutualiser des garanties et réduire le coût du financement sur le continent.

Cela créerait une nouvelle industrie d'exportation pour Maurice : l'ingénierie financière appliquée à l'Afrique. L'avenir du centre financier ne se trouve plus dans l'offshore passif, mais dans l'intermédiation active : obligations vertes, finance bleue, marchés carbone, financement de l'IA ou assurances climatiques. Nairobi identifie clairement les secteurs d'avenir : énergies renouvelables, infrastructures numériques, industrie médicale, agro-industrie et économie bleue.

L'IA ouvre également une fenêtre stratégique. Maurice devrait rapidement proposer des incitations fiscales pour les infrastructures IA, les services numériques transfrontaliers et les data centres alimentés par des énergies renouvelables. Une petite île ne peut rivaliser par la taille. Elle peut, en revanche, rivaliser par la régulation, la confiance et l'agilité.

Le véritable enjeu dépasse la finance. L'héritage fabien de Maurice - éducation gratuite, santé publique, pensions et mobilité sociale - n'a jamais reposé sur l'idéologie seule. Il reposait sur la croissance, les exportations et la crédibilité institutionnelle. Détruire l'État-providence pour restaurer l'équilibre budgétaire reviendrait à fragiliser précisément ce qui distingue Maurice de nombreux États vulnérables.

Dans un monde fracturé, le prochain avantage comparatif de Maurice ne sera peut-être ni le sucre, ni le textile, ni même le tourisme.

Dans environ deux mois, du 26 au 29 juillet 2026, Maurice accueillera l'US-Africa Business Summit, sans doute le plus grand rendez-vous économique afro-américain jamais organisé chez nous. Derrière les cocktails diplomatiques et les poignées de main, l'enjeu réel dépasse largement l'événementiel : il s'agit de savoir si Maurice peut devenir le cerveau financier et stratégique des nouvelles relations entre les États-Unis et l'Afrique.

Près de 3 000 décideurs, issus de plus de 40 pays africains et des États-Unis, sont attendus, aux côtés de multinationales comme Google, Visa, Pfizer, ExxonMobil ou Chevron. Mais le risque existe que le sommet se limite à une vitrine de plus, saturée de panels sur «l'Afrique de demain», sans mécanismes financiers concrets.

C'est précisément là que les conclusions de l'Africa Forward Summit de Nairobi prennent toute leur importance. Nairobi a déplacé le débat africain : moins d'aide, plus de de-risking. Moins de discours sur la pauvreté, davantage sur la réduction du coût du capital africain. L'idée centrale est simple : l'Afrique ne manque pas d'opportunités ; elle manque de structures capables de rassurer investisseurs, assureurs et fonds de pension.

Maurice peut devenir cette plateforme. Le sommet US-Africa pourrait ainsi déboucher sur des instruments précis : fonds de garantie pour projets africains, obligations vertes et bleues, plateformes de financement IA-Afrique, mécanismes d'assurance contre les risques politiques, ou encore véhicules d'investissement régionaux logés dans le centre financier mauricien. Avec ses 46 traités de non-double imposition et son expertise juridique hybride, Maurice possède déjà l'architecture que beaucoup de pays africains n'ont pas.

Dans un monde fracturé entre Washington, DC, et Pékin, Maurice tente discrètement de vendre autre chose qu'un paradis fiscal tropical : la confiance ! La confiance est devenue l'une des matières premières les plus rares du XXIe siècle...