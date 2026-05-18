Ile Maurice: Neuf médailles pour la SMAF

17 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

La Shotokan Martial Arts Federation (SMAF) Karate Team a frappé fort lors du prestigieux WUKF S.A. National & AfroAsia Open International Karate Championship, tenu du 29 avril au 3 mai 2026 en Afrique du Sud. Elle y a récolté pas moins de 9 médailles.

Face à une adversité de haut niveau regroupant tous les styles de karaté, les athlètes mauriciens engagés ont porté haut les couleurs du pays en décrochant un total de neuf médailles. Grâce à cette performance collective exceptionnelle, Maurice se hisse sur le podium final à la 3ème place du classement général avec un total de 2 328 points (derrière l'Afrique du Sud et la Réunion).

Sous la supervision de l'entraîneur Rishi Bundhoo, la préparation avait débuté dès l'année dernière. Ce défi de taille, marqué par une grande diversité technique, a permis aux Mauriciens de briller tant en Kata qu'en Kumite. «Les athlètes ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois. Je suis très satisfait de leur performance ; ils ont fait honneur au drapeau mauricien», a confié le coach Bundhoo.

Résultats

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13 YRS M 10-7 KYU

*Yeshrao Luximon

Kata-1 Or

Shobu Sanbon Kumite-1 Bronze

KATA 18-20 M 10 - 7 KYU

*Shane Veraragoo

Kata-1 Or

Shobu Sanbon Kumite -1 Argent

KATA 18-20 M 6-4 KYU

*Shawn Veraragoo

Kata-1 Argent

Shobu Sanbon Kumite-1 Bronze

SHOBU SANBON KUMITE 21-35 M +85KG

*\Akash Aumeer

Shobu Sanbon Kumite - 1 Bronze

SHOBU SANBON KUMITE 36-49 M 10-7KYU

*\Azagen Ramen

Shobu Sanbon Kumite-1 Argent

SHOBU SANBON KUMITE 14-15 M 10-7KYU

*\Aurav Kallychurn

Shobu Sanbon Kumite-1 Bronze

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