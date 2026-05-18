Ile Maurice: Le MMM affirme soutenir Deven Nagalingum et salue son travail au ministère des Sports

Le comité central du Mouvement militant mauricien (MMM) s'est réuni hier au Plaza à Rose-Hill. Parmi les sujets ayant retenu l'attention figurait notamment le retour éventuel du député indépendant Franco Quirin au sein du MMM.

À l'issue de la réunion, le leader adjoint du parti, Ajay Gunness, a tenu à clarifier la position officielle du MMM concernant Deven Nagalingum, actuel ministre de la Jeunesse et des sports. «Nous sommes très satisfaits du travail de Deven Nagalingum comme ministre des Sports. Pour nous, il n'est nullement question que Franco Quirin revienne au MMM pour avoir un poste de ministre», a déclaré Ajay Gunness.

Selon le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, plusieurs informations relayées ces derniers jours seraient inexactes ou déformées. «Le comité central a pris connaissance de tout ce qui se dit sur le sujet et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Le comité central soutient totalement Deven Nagalingum qui est non seulement député de Rose-Hill mais est aussi le ministre de la Jeunesse et des sports», a affirmé Rajesh Bhagwan.

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Il a rappelé que la nomination de Deven Nagalingum comme ministre avait été décidée dans un cadre clair et transparent après les dernières élections générales. Rajesh Bhagwan a aussi tenu à préciser que les relations renouées avec l'ancien membre du MMM ne devaient pas être interprétées comme une négociation autour d'un portefeuille ministériel.

«Pour Franco Quirin, j'ai dit que c'est une amitié retrouvée», a-t-il expliqué. «Li pa korek trouv Deven Nagalingum pe travay e ena tou kalite spekilasion dan so ledo», a fait valoir Rajesh Bhagwan. Il a aussi démenti catégoriquement les rumeurs selon lesquelles un poste de junior minister à l'Environnement aurait été proposé à Franco Quirin.

Rajesh Bhagwan est également revenu sur les propositions formulées par le MMM après le départ de Paul Bérenger de certaines fonctions gouvernementales. Il a notamment évoqué le souhait du parti de voir Arianne Navarre-Marie accéder au poste de Deputy Prime Minister.

«Nous sommes très contents de voir qu'Arianne Navarre-Marie est aujourd'hui Deputy Prime Minister. Parmi nos propositions, il y avait aussi le fait que Veda Baloomoody puisse avoir un portefeuille ministériel, Tony Apollon occupe les fonctions de junior minister, Govinden Venkatasami celles de deputy speaker et Ludovic Caserne le poste de deputy government whip», a détaillé Rajesh Bhagwan.

Selon lui, ces suggestions avaient été soumises officiellement au Premier ministre dans le cadre des discussions au sein de l'alliance gouvernementale. «Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que le Premier ministre a tenu parole en nommant Arianne Navarre-Marie. Non seulement c'est un honneur pour le parti mais aussi une grande fierté. Arianne occupe ce poste avec brio et bravoure aujourd'hui», a-t-il poursuivi.

André Toussaint futur maire de Beau-Bassin-Rose-Hill : plus qu'une question de temps

À la fin de la réunion du comité central, André Toussaint a été aperçu aux côtés de Rajesh Bhagwan, relançant les spéculations autour du poste vacant de maire de Beau-Bassin-Rose-Hill après la démission de Gabriella Batour. Interrogé sur la possibilité qu'il soit désigné comme prochain maire, André Toussaint est resté prudent. «Le parti n'a encore rien dit. Seki parti deside, mo lamem mwa», a-t-il déclaré.

Rajesh Bhagwan a, pour sa part, expliqué qu'aucune décision finale n'avait encore été prise au niveau de l'alliance gouvernementale. «Le poste de maire, c'est une décision qui concerne les partis de l'alliance mais une décision à ce sujet devrait suivre cette semaine», a-t-il indiqué. Le secrétaire général du MMM n'a pas manqué de saluer le parcours d'André Toussaint au sein du parti et dans la municipalité.