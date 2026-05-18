Ile Maurice: Les limiers procèdent au profilage des suspects via les caméras CCTV

Une Vu sur semaine après le drame survenu à Petite-Rivière, qui a coûté la vie à Kurt Ivan Michael Anthony, un jeune motocycliste de 20 ans, l'enquête policière se poursuit par rapport à l'agression des membres du Service d'aide médicale d'urgence lors de leur intervention auprès du blessé.

Les enquêteurs procèdent à un travail de profilage à partir des enregistrements des caméras CCTV et des autres caméras de surveillance installées dans les environs de la scène de l'accident. Ces images sont en train d'être analysées afin d'identifier les individus présents sur les lieux au moment des faits et de reconstituer précisément la chronologie des événements.

Les enquêteurs auraient également recueilli plusieurs témoignages permettant de recouper les informations visuelles et de mieux comprendre le déroulement de la scène. À ce stade toutefois, aucune arrestation officielle n'a été annoncée par la police de Petite-Rivière.

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Après cette agression, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a fermement condamné cette violence contre les professionnels de santé, rappelant que ces derniers interviennent dans des contextes d'urgence pour sauver des vies. Il a insisté sur la nécessité de garantir leur sécurité sur le terrain et demandé que toute la lumière soit faite sur les incidents signalés.