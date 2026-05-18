Afrique: Jeunesse, numérique, entrepreneuriat

La 8ᵉ édition du Forum panafricain des leaders aura lieu prochainement à Lomé, indiquent les organisateurs. Cet évènement s'est déroulé précédemment au Sénégal, en Mauritanie, aux Comores et à Madagascar.

Thème retenu : « Entrepreneuriat et transformation numérique : quelle stratégie pour la jeunesse africaine ? »

Rien de très original.

On ignore pour le moment la date et le programme. Tout juste sait-on que le Forum accueillera des jeunes leaders venus de plusieurs pays africains

Ces rencontres sur la thématique du digital se multiplient un peu partout en Afrique. Mais l'abondance des rencontres risque de nuire à leur utilité.