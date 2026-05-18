Sénégal: Le préfet de Mbour prône un programme de restauration des sites historiques de Joal-Fadiouth

17 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Joal-Fadiouth — Le préfet du département de Mbour (ouest), Amadou Diop, milite pour la mise en place d'un programme spécial de l'État, en vue de la restauration et de la valorisation des sites historiques de Joal-Fadiouth.

"Ces lieux portent une part importante de l'histoire nationale. Ils restent cependant méconnus de la plupart des Sénégalais", a relevé le préfet.

Amadou Diop participait à une sortie pédagogique organisée samedi par l'Amicale du comité départemental de développement (CDD) de Mbour, une entité regroupant des chefs de service déconcentrés de l'État dans ce département de la région de Thiès.

M. Diop a indiqué que la préservation de ce patrimoine passe par un accompagnement de l'État, à travers un programme dédié à la restauration et à la réhabilitation des sites historiques de Joal-Fadiouth.

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Pour le préfet de Mbour, une telle initiative permettrait de soutenir le développement touristique, culturel et cultuel de la zone.

A Joal-Fadiouth, la délégation s'est rendue à "Mbind Diogoye", la maison familiale de Diogoye Basile, le père du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, puis au cimetière mixte musulman et chrétien, avant d'aller visiter le baobab sacré de Fadial.

Cette activité, a expliqué Amadou Diop, s'inscrit dans le plan d'action de l'Amicale des chefs de service, qui prévoit l'organisation de sorties pédagogiques et de randonnées pédestres destinées à renforcer leur connaissance du terrain et la cohésion entre les différents services déconcentrés du département.

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