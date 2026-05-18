Togo: Le premier hôpital mère-enfant inauguré à Amou-Oblo

Un hôpital mère-enfant a été inauguré samedi à Amou-Oblo (région des Plateaux). C'est le premier d'une série de cinq construits dans le pays.

L'hôpital dispose de 51 lits et d'unités de consultations, d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'équipements d'imagerie, d'un bloc opératoire et de salles d'accouchement.

Cinq médecins et 33 infirmières sont attachés à l'établissement.

Le projet repose sur un partenariat public-privé associant l'État, l'Institut national d'assurance maladie (INAM) et l'entreprise néerlandaise ROK Development.

Les qu'âtres autres hôpitaux seront édifiés à Togblékopé, Anié, Sotouboua et Guérin-Kouka.