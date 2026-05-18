Sénégal: Louga - Le Président de la République reçu par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Tall

17 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel PAM

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce dimanche par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Daha dans son domicile à Louga. Lors cette audience, le chef de l'Etat a sollicité auprès du Khalif des prières de réussite afin de pouvoir remplir sa mission à la tête du pays.

Cette visite traduit également les liens profonds qu'entretiennent les institutions de la république et les familles religieuses.

Après Louga, Bassirou Diomaye Faye se rendra aussi à Guéoul pour présenter ses condoléances suite à la disparition du Khalif Cheikh Makhfou Aidara.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.