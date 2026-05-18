Afrique: Sahel - Reprise de la circulation des trains entre les gares de Monastir, Sousse et Bab Jedid

17 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé la reprise de la circulation des trains sur la ligne du Sahel, ce dimanche matin 17 mai 2026, entre les gares de Monastir et Sousse Bab Jedid, et ce, dans les deux sens.

La société a indiqué qu'elle comptait sur la compréhension de ses clients en attendant l'achèvement des travaux pour un retour à la normale de l'ensemble des dessertes.

Pour rappel, la SNCFT avait annoncé l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne de la banlieue du Sahel entre Sousse Bab Jedid et Mahdia, le samedi soir 16 mai 2026, en raison d'une panne survenue sur le câble électrique.

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