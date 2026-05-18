Tunisie: EST - Le dernier sursaut

Après avoir réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, l'objectif suprême des "Sang et Or" en cette fin de saison est de remporter la Coupe de Tunisie.

"La Coupe de Tunisie est devenue notre objectif principal", a déclaré l'entraîneur "sang et or" intérimaire, Christian Bracconi, après la victoire ramenée de Ben Guerdane et qui a permis à l'Espérance d'assurer sa participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

Christian Bracconi, qui assure une deuxième mission d'intérim après avoir réussi la période de transition entre le départ de Maher Kanzari et la prise de fonction de Patrice Beaumelle, est devenu "le pompier de service". Il a assuré jeudi dernier l'essentiel en remportant la victoire à Ben Guerdane permettant à l'Espérance de se qualifier pour la 11e fois d'affilée à la Ligue des champions.

Mais le technicien français ne compte pas en rester là. Son ambition est d'éviter à l'Espérance une saison sabbatique. S'il réussit son pari, Christian Bracconi passera un palier supérieur et l'idée de le confirmer au poste de premier entraîneur pourrait faire son chemin. C'est peut-être lui l'oiseau rare qu'on cherche depuis des années.

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Memmiche maintenu

Bien qu'il soit à la disposition du staff technique depuis le début de la semaine, Béchir Ben Saïd ne sera pas au rendez-vous cet après-midi. Renseignements pris : Christian Bracconi continuera à faire confiance à Amanallah Memmiche qui gardera la cage cet après-midi à Métlaoui où l'Espérance affrontera l'équipe locale en match en retard comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

Par ailleurs, aucune absence n'est enregistrée pour cause de blessure. Le seul joueur indisponible est Mohamed Amine Tougaï, suspendu par la Lnfp jusqu'à nouvel ordre après les incidents survenus au derby. Ceci dit, Christian Bracconi a à sa disposition les mêmes joueurs qui ont fait le déplacement au milieu de la semaine à Ben Guerdane.

Il ne faut donc pas s'attendre à de véritables changements dans le onze de départ. Des joueurs co,mme Hamza Rafia, Yassine Meriah et Hamza Jelassi, qui composeront l'axe central, ou encore Florian Danho et Jacques Diarra fouleront cet après-midi la pelouse du stade de Métlaoui avec pour objectif de se qualifier aux quarts de finale.