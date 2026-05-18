Tunisie: Hausse des réserves en devises - Le pays franchit le cap des 105 jours d'importation

Les réserves nettes en devises de la Tunisie ont franchi un nouveau palier pour dépasser les 25,6 milliards de dinars au 15 mai 2026, consolidant ainsi la capacité de couverture du pays à 105 jours d'importation. À la même date l'année dernière, ces avoirs se présentaient à environ 23 milliards de dinars, soit l'équivalent de 99 jours d'importation.

Selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque Centrale de Tunisie, cette trajectoire ascendante est principalement portée par la bonne dynamique des secteurs clés de l'économie extérieure au 10 mai 2026. Les recettes touristiques ont en effet progressé de 4,7 % pour s'établir à 3,1 milliards de dinars, tandis que les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont enregistré une hausse de 4,1 % pour atteindre 2,2 milliards de dinars, par rapport à la même période de l'année 2025.

Sur le marché intérieur, la Banque Centrale fait état d'une expansion de la monnaie fiduciaire. Le volume des billets et monnaies en circulation a bondi de 19 %, passant de 23,6 milliards de dinars au 14 mai 2025 à 28 milliards de dinars actuellement.

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En revanche, la dépendance des banques commerciales envers l'institut d'émission s'est nettement essoufflée. Le volume global du refinancement a amorcé un repli significatif de 19 %, retombant à 10,8 milliards de dinars au 15 mai 2026, contre 13,3 milliards de dinars un an plus tôt.