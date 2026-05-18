Tunisie: Météo - Légère baisse des températures ce dimanche

Selon l'Institut National de la Météorologie (INM), les températures seront en légère baisse ce dimanche. Les maximales oscilleront entre 18 et 24 °C dans le Nord, le Centre et le Sud-Est, varieront entre 25 et 30 °C dans le reste des régions, et atteindront 34 °C à l'extrême Sud.

Le ciel sera caractérisé par des nuages localement denses sur le Nord et les régions côtières de l'Est, accompagnés de pluies éparses la matinée, puis des passages nuageux feront leur apparition sur la majeure partie du pays.

Le vent soufflera de secteur Nord sur le Nord et le Centre, et de secteur Est sur le Sud. Il sera relativement fort à localement fort dans le Sud, provoquant des tempêtes de sable locales, tandis qu'il sera faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera très agitée, devenant progressivement agitée.