Sénégal: Accès à l'électricité - À Samick Baïnounk, la lumière jaillit des poteaux et rallume l'espoir

Dans les forêts de la Basse-Casamance, le village de Samick Baïnounk a longtemps vécu au rythme des lampes-tempête et des feux de bois. Marquée par le conflit armé et l'exil forcé des populations, cette localité de la commune de Boutoupa Camaracounda vient enfin d'être raccordée à l'électricité. Ce samedi 16 mai 2026 a coïncidé avec la mise en service de l'électricité.

Dans la commune de Boutoupa Camaracounda, Samick Baïnounk est le septième village électrifié. Les premières ampoules allumées ce samedi 16 mai ont provoqué une vague d'émotion. Dans cette bourgade nichée au cœur des forêts de la Basse-Casamance, les habitants attendaient cet instant attendu depuis des générations.

Après des décennies passées dans l'obscurité, Samick Baïnounk découvre enfin la lumière électrique. Ici, l'événement dépasse largement une simple mise en service technique. Pour ce village meurtri par les conséquences du conflit casamançais, l'électricité symbolise un retour progressif à la vie.

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Sous un grand manguier, le chef de village Bourama Mané savoure ce moment historique avec fierté. « Après les périodes difficiles liées au conflit en Casamance, notre village poursuit lentement sa reconstruction. Aujourd'hui, voir l'électricité arriver à Samick procure une joie immense à toute la population », confie-t-il. Le notable rappelle surtout le long retard vécu par cette localité de retour.

« Depuis les années 1800, nos ancêtres ont vécu ici sans lumière électrique. Pendant des générations, le village est resté dans l'ombre. Aujourd'hui, voir les lampes s'allumer dans nos maisons donne le sentiment qu'une nouvelle histoire commence enfin pour Samick », magnifie-t-il. Dans plusieurs concessions, les habitants contemplent encore les poteaux électriques comme un spectacle inédit. De l'avis du représentant du Chef de village dans cette localité, les plus jeunes imaginent déjà des soirées d'études sous la lumière, tandis que leurs parents rêvent d'activités génératrices de revenus grâce à l'électricité.