Afrique: 6èmes Journées 'Santé Solidaire SCDOGa' - Port-Gentil se mobilise contre la drépanocytose du 4 au 6 juin 2026

Port-Gentil s'apprête à accueillir les 6ᵉ Journées "Santé Solidaire SCDOGa sur la Drépanocytose" du 04 au 06 juin 2026. Placées sous le thème « Informer c'est Déjà Soigner », ces rencontres veulent mettre l'information et la prévention au cœur de la lutte contre une maladie qui pèse lourdement sur la santé publique au Gabon.

Les 6ᵉ Journées "Santé Solidaire SCDOGa" sont un enjeu de santé publique majeur au Gabon.

Le Gabon, pays d'Afrique centrale situé sur l'équateur, compte environ 2,5 million d'habitants répartis dans neuf provinces. Dans ce contexte, la drépanocytose reste l'une des pathologies héréditaires les plus préoccupantes, surtout chez l'enfant.

La maladie est depuis longtemps, une cause fréquente de consultations pédiatriques, de mortalité infantile et de difficultés sociofamiliales. Les données nationales montrent que plus de 21 % des personnes âgées de plus de 15 ans sont porteuses du trait drépanocytaire. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, où se tient l'événement, la prévalence demeure particulièrement préoccupante.

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Faute de dispositif d'urgence structuré, les patients drépanocytaires et leurs familles font face à un besoin urgent d'information, de suivi médical et d'accès aux soins.

Trois jours d'actions concrètes à Port-Gentil

Face à ce constat, les 6ᵉ Journées Santé Solidaire SCDOGa entendent passer à l'action sur le terrain. Le programme prévu à Port-Gentil combine prise en charge immédiate et renforcement des capacités des acteurs de santé :

1. Consultations gratuites pour les patients et les familles ;

2. Examens biologiques de dépistage et de confirmation afin d'identifier les cas et d'adapter la prise en charge ;

3. Distribution de médicaments essentiels pour soulager et stabiliser les patients ;

4. Échanges entre professionnels de santé pour harmoniser les pratiques et améliorer la qualité du suivi des malades.

L'objectif est double : apporter une réponse directe aux besoins des patients sur place, et renforcer durablement la chaîne de prévention, de dépistage et de prise en charge dans la province.

Informer pour mieux soigner

Le choix du thème « Informer c'est Déjà Soigner » traduit une conviction simple. Une meilleure connaissance de la maladie par les familles, les communautés et le personnel soignant permet de réduire les crises, d'éviter les complications et de lever les stigmates sociaux qui entourent encore la drépanocytose.

En réunissant acteurs médicaux, patients et familles à Port-Gentil, ces journées veulent faire de l'information un levier concret de soin. C'est aussi un appel à renforcer les politiques de santé publique autour du dépistage néonatal, de l'éducation thérapeutique et de l'accès aux traitements.

Rendez-vous donc du 04 au 06 juin 2026 à Port-Gentil pour cette 6ᵉ Journées Santé Solidaire SCDOGa, où chaque consultation, chaque examen et chaque échange comptera dans la lutte contre la drépanocytose au Gabon.