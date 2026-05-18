Congo-Brazzaville: Taekwondo - Me Loïck Okamba veut redynamiser la ligue de Brazzaville

Elu le 16 mai président de la ligue départementale de taekwondo de Brazzaville, en présence des représentants des structures hiérarchiques et des autres membres du bureau, Me Loïck Hervé Nziengue Okamba a promis de travailler pleinement pour le rayonnement et le développement de cette discipline.

Après avoir traversé une zone de forte turbulence marquée par l'absence de compétitions officielles, le taekwondo revient sur la scène sportive au niveau de Brazzaville. L'engagement et le dynamisme des nouveaux dirigeants de la ligue augurent une bonne suite pour ce sport de combat.

Le nouveau bureau, essentiellement composé des acteurs de cette discipline et de quelques spécialistes, compte tout mettre en oeuvre pour faire de Brazzaville le miroir du taekwondo congolais.

Dans son projet de développement sportif, Loïck Hervé Okamba souhaite implanter ce sport dans tous les arrondissements de la vile capitale. « Mon projet est tellement vaste que nous visons, entre autres, la redynamisation de la pratique du taekwondo en instaurant et incitant sa pratique dans les écoles. Nous devrons organiser des compétitions et créer des sous-ligues. Nous demandons aux instructeurs des clubs de bien préparer les athlètes puisque nous avons de grands challenges », a-t-il expliqué.

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Pour réussir ce pari, cet ancien champion du Congo, instructeur de plusieurs clubs et pur produit du taekwondo va devoir compter sur l'apport des autres membres du bureau comme. Il s'agit notamment du 1er vice-président, Kiya-Kiya Kassamba; du 2e vice-président, Jérémie Junior Edgard Nguesso; ainsi que du 3e vice-président, Eric Néhémie Moutsemo. Le secrétaire général, Ousmane Niangadou;et le trésorier général, Jocelyn Ngoulou, apporteront aussi leur savoir-faire, tout comme Ruth Niakékélé, Rugel Malanda, et Gildas Malonga qui font partie du bureau en qualité respectivement de 1er et 2e commissaire aux compte puis de premier membre.

Notons que cette mise en place de la ligue départementale de taekwondo de Brazzaville émane de la vision fédérale consistant à renouveler les instances sous tutelle et à relancer la pratique de cet art martial.