Congo-Brazzaville: Éducation - Un colloque évoque la nécessité d'instaurer des pôles santé dans des écoles

La première édition du colloque sur la santé en milieu scolaire s'est tenue le 16 mai, à Brazzaville, sur le thème « Importapance et imct d'un pôle santé à l'école ». Émanation du projet Tepco, ce colloque a été une initiative de l'Association de santé en milieu scolaire (ASMS). À l'issue des travaux, les participants ont fortement sollicité du pragmatisme dans l'exécution de cette initiative à travers différentes recommandations.

Plusieurs experts et spécialistes, issus de structures publiques et privées, ont exposé la nécessité d'ériger des centres de santé dans l'enceinte ou aux environs immédiats des établissements scolaires. Selon eux, l'objectif est de faire des écoles des promotrices des pôles santé, afin de garantir le bien-être des élèves et du personnel.

Pour relever ce défi qui s'impose à la société congolaise, les participants ont plaidé pour une implication active de l'ensemble des parties prenantes. S'appuyant sur les textes réglementaires qui encadrent la création des écoles, ils ont officiellement demandé aux pouvoirs publics d'accélérer leur suivi et leur mise en oeuvre.

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Les discussions ont également mis en avant l'importance des nouvelles technologies dans l'accompagnement et le déploiement de plateformes capables de gérer les données sanitaires, tout en facilitant la prise en charge médicale. À ce titre, les responsables de la structure Élite Network ont présenté les opportunités offertes par le numérique pour transformer les écoles en vecteurs de promotion sanitaire.

La question de la digitalisation du suivi sanitaire des élèves et de l'optimisation des données a ainsi réuni autour d'une même table les responsables du système éducatif, les acteurs de la santé, ainsi que des représentants d'organisations nationales et internationales.

Un relais essentiel entre l'école et la famille

L'un des panélistes, le député de Makélékélé 3, Alban Kaky, qui était parrain de l'événement, a souligné les difficultés qu'éprouvent parfois les parents à échanger avec leurs enfants sur leur état de santé en raison de leurs multiples occupations. « Étant donné qu'ils passent plus de temps à l'école, il est mieux de s'appuyer sur la santé en milieu scolaire pour détecter certaines pathologies dont souffrent les enfants », a-t-il expliqué.

La présidente de l'ASMS, Leila Samou, a rappelé la genèse et l'ambition de cette rencontre. « Au départ, nous avons observé le problème que cause l'absence des pôles santé en milieu scolaire. L'objectif du colloque consistait à porter haut et vulgariser cette initiative. C'est une bataille que l'Etat et les organismes internationaux mènent au quotidien et nous nous affichons comme des partenaires techniques. Que tous les acteurs comprennent que la santé en milieu scolaire est capitale », a conclu la jeune congolaise.