Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - L'OMS et le PAM fournissent 5 tonnes de matériel de riposte

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont déployé dimanche 17 mai 2026 à Bunia 5 tonnes de matériel destiné à la prévention et au contrôle des infections de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri.

Les deux agences onusiennes ont fait venir "un avion qui amène 5 tonnes de matériel pour la première réponse. Des kits composés des tabliers, des gants, des masques, des chapeaux, pour que les professionnels de santé ne soient pas infectés et qu'ils n'infectent pas eux-mêmes la population", a détaillé la Représentante de l'OMS en RDC, Anne Ancia.

À cela s'ajoute du chlore et du matériel pour bien nettoyer les infrastructures de santé.

Il est aussi prévu l'aménagement des "infrastructures de santé qui sont spécifiquement dédiées à la prise en charge des cas. Nous avons amené des tentes, des matelas, des lits", a annoncé Anne Ancia.

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Équipes d'experts

Selon elle, une quarantaine de professionnels de santé, experts du Centre des opérations d'urgence à Kinshasa ainsi que des équipes de l'Organisation mondiale de la Santé ont également été déployés sur le terrain. L'objectif de cette intervention consiste à renforcer la prise en charge et à sauver des vies humaines.

L'OMS appelle par ailleurs les communautés locales à soutenir les efforts du Gouvernement et de ses partenaires, notamment en facilitant l'identification des cas contacts afin de contenir l'épidémie.