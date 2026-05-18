Congo-Kinshasa: Réhabilitation du pont Lokenye sur la route Lodja - Bene Dibele

Le pont Lokenye, situé sur l'axe Lodja-Bena Dibele, sur la Route nationale numéro 7 (RN7), a retrouvé sa solidité. L'Office des routes a remplacé les écrous volés, une situation qui fragilisait dangereusement l'ouvrage. Des usagers, joints samedi 16 mai par Radio Okapi, ont se pont Lokenye constitue la principale voie d'entrée des marchandises à Lodja, en provenance de Kinshasa via le port de Bena Dibele, situé à plus ou moins 150 kilomètres.

Depuis près d'une semaine, le pont Lokenye est de nouveau opérationnel et sécurisé.

L'Office des routes a procédé au remplacement des écrous dérobés il y a quelques mois par des inciviques, Cet acte avait affaibli la structure et exposé les usagers à de sérieux risques.

Outre le remplacement des pièces manquantes, les équipes techniques ont également soudé quelques traverses du pont afin de renforcer sa résistance et garantir la continuité du trafic sur ce tronçon stratégique de la RN7.

Ces travaux sont largement salués par les usagers, qui y voient un soulagement pour leurs déplacements quotidiens et pour l'acheminement des marchandises.

Le pont Lokenye constitue la principale voie d'entrée des marchandises à Lodja, en provenance de Kinshasa via le port de Bena Dibele, situé à plus ou moins 150 kilomètres.