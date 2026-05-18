Congo-Kinshasa: La MONUSCO réaffirme son appui à la riposte contre Ebola en RDC

Dans un communiqué publié dimanche 17 mai 2026 à Kinshasa, la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) réaffirme son soutien à la riposte contre la maladie à virus Ebola, qui sévit dans la province de l'Ituri.

« La Mission demeure mobilisée, dans le cadre de son mandat et en coordination avec les autorités congolaises et les partenaires concernés, pour appuyer une réponse efficace visant à protéger les populations et à contribuer à la sécurité sanitaire dans les zones affectées », indique le communiqué.

La MONUSCO dit suivre de près les orientations du ministère de la Santé et de l'OMS et continue d'adapter ses mesures de prévention en conséquence. Ses services médicaux ont déjà renforcé les procédures de filtrage à l'entrée de leurs cliniques ainsi que l'usage systématique d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical en contact avec les patients, selon le document.

Pour contrer toute forme de désinformation, la mission onusienne souligne l'importance d'une information fiable et vérifiée et encourage le personnel, les partenaires et les communautés à se référer aux communications officielles des autorités sanitaires compétentes.

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L'épidémie d'Ebola a été officiellement déclaré en Ituri le vendredi 15 mai 2026. Deux jours après, le Gouvernement congolais fait état de plus de 350 cas suspects d'Ebola enregistrés, avec 91 décès probables. 59 malades d'Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bunia et de Mongwalu, considérés comme les principaux épicentres de cette épidémie.