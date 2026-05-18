Sénégal: Journées des Tirailleurs sénégalais à Paris - Hommage appuyé à Cheikh Sidy Makhtar Kounta

La 9ᵉ édition des Journées des Tirailleurs sénégalais a été célébrée, dimanche 10 mai 2026, à Paris, en présence de nombreuses personnalités venues honorer la mémoire des tirailleurs africains, ces soldats engagés aux côtés de la France durant les grandes guerres.

Parmi les figures mises à l'honneur cette année, celle de Mame Cheikh Sidy Makhtar Kounta a particulièrement retenu l'attention. Tirailleur sénégalais, fils du vénérable Cheikh Bou Kounta de Ndiassane et père de l'actuel Khalife général des Khadres du Sénégal, il incarne à la fois l'héritage spirituel de la confrérie Qadiriyya et l'engagement des soldats africains sur les champs de bataille.

En marge de la cérémonie, le représentant de la famille Kounta à Paris et porte-parole d'Ahlul Kountiyou, Cheikhal Khalifa Kounta, a salué la mémoire de cet homme qu'il décrit comme « une figure de foi, de courage et de dignité ».

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« Cheikh Sidy Makhtar était de ces hommes venus des rives du Sénégal, de ces terres de foi et de sagesse, pour répondre à l'appel d'une guerre qui n'était pas la leur, mais dont ils firent leur cause au nom de la justice et de la paix entre les peuples », a-t-il déclaré dans son allocution.

Selon lui, Mame Cheikh Sidy Makhtar Kounta appartenait à une lignée de guides religieux dont les racines plongent « aux sources vives de l'islam en Afrique de l'Ouest ». Il portait, a-t-il ajouté, « le poids d'une tradition spirituelle millénaire et le courage tranquille de ceux qui ont compris que la défense de la dignité humaine est un devoir sacré ».

Le porte-parole du Khalife général des Khadres du Sénégal a également rappelé l'engagement des nombreux tirailleurs sénégalais issus des différentes confréries religieuses du pays. « Comme des milliers de ses frères africains, mourides ou tidjanes, il a chaussé les brodequins du soldat, traversé les mers et affronté les tranchées de boue et de feu », a-t-il souligné.

Poursuivant son hommage, Cheikhal Khalifa Kounta a insisté sur la portée symbolique du sacrifice de ces soldats africains : « Cheikh Sidy Makhtar a défendu une France qu'il connaissait à peine, mais en laquelle il voyait la promesse d'un monde plus libre. Son sacrifice ne fut pas celui de la servitude, mais celui de la grandeur d'âme. »

Il a également évoqué les injustices longtemps subies par les tirailleurs africains, notamment les pensions gelées et l'effacement de leur mémoire dans les récits officiels. « Aujourd'hui, nous lui rendons l'hommage qu'il mérite, non pas pour effacer les injustices faites à ces soldats oubliés, mais pour dire haut et fort : Mame Cheikh Sidy Makhtar Kounta était là. Il a combattu. Il a honoré les siens », a-t-il déclaré.