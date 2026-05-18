Sénégal: Journées des Tirailleurs sénégalais à Paris - Hommage appuyé à Cheikh Sidy Makhtar Kounta

17 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

La 9ᵉ édition des Journées des Tirailleurs sénégalais a été célébrée, dimanche 10 mai 2026, à Paris, en présence de nombreuses personnalités venues honorer la mémoire des tirailleurs africains, ces soldats engagés aux côtés de la France durant les grandes guerres.

Parmi les figures mises à l'honneur cette année, celle de Mame Cheikh Sidy Makhtar Kounta a particulièrement retenu l'attention. Tirailleur sénégalais, fils du vénérable Cheikh Bou Kounta de Ndiassane et père de l'actuel Khalife général des Khadres du Sénégal, il incarne à la fois l'héritage spirituel de la confrérie Qadiriyya et l'engagement des soldats africains sur les champs de bataille.

En marge de la cérémonie, le représentant de la famille Kounta à Paris et porte-parole d'Ahlul Kountiyou, Cheikhal Khalifa Kounta, a salué la mémoire de cet homme qu'il décrit comme « une figure de foi, de courage et de dignité ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cheikh Sidy Makhtar était de ces hommes venus des rives du Sénégal, de ces terres de foi et de sagesse, pour répondre à l'appel d'une guerre qui n'était pas la leur, mais dont ils firent leur cause au nom de la justice et de la paix entre les peuples », a-t-il déclaré dans son allocution.

Selon lui, Mame Cheikh Sidy Makhtar Kounta appartenait à une lignée de guides religieux dont les racines plongent « aux sources vives de l'islam en Afrique de l'Ouest ». Il portait, a-t-il ajouté, « le poids d'une tradition spirituelle millénaire et le courage tranquille de ceux qui ont compris que la défense de la dignité humaine est un devoir sacré ».

Le porte-parole du Khalife général des Khadres du Sénégal a également rappelé l'engagement des nombreux tirailleurs sénégalais issus des différentes confréries religieuses du pays. « Comme des milliers de ses frères africains, mourides ou tidjanes, il a chaussé les brodequins du soldat, traversé les mers et affronté les tranchées de boue et de feu », a-t-il souligné.

Poursuivant son hommage, Cheikhal Khalifa Kounta a insisté sur la portée symbolique du sacrifice de ces soldats africains : « Cheikh Sidy Makhtar a défendu une France qu'il connaissait à peine, mais en laquelle il voyait la promesse d'un monde plus libre. Son sacrifice ne fut pas celui de la servitude, mais celui de la grandeur d'âme. »

Il a également évoqué les injustices longtemps subies par les tirailleurs africains, notamment les pensions gelées et l'effacement de leur mémoire dans les récits officiels. « Aujourd'hui, nous lui rendons l'hommage qu'il mérite, non pas pour effacer les injustices faites à ces soldats oubliés, mais pour dire haut et fort : Mame Cheikh Sidy Makhtar Kounta était là. Il a combattu. Il a honoré les siens », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.