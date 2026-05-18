Sénégal: Ligue 1 - TFC, nouveau leader à deux journées de la fin

Dakar — L'équipe de Teungueth FC (TFC) s'est emparée du fauteuil de leader de la Ligue 1 de football, grâce à son succès (2-0) devant le Stade de Mbour, dimanche, en match comptant pour la 28e journée du championnat.

Avec cette victoire, TFC prend une sérieuse option pour la victoire finale, à deux journées de la fin du championnat de Ligue 1, les Rufisquois comptant 50 points, soit deux de plus que leur dauphin AJEL. Leader depuis plusieurs journées, AJEL a perdu la première place en chutant (1-2) devant l'US Gorée. Les "Rouge et Blanc" comptent ainsi deux points de moins que TFC, les insulaires occupant la troisième place du classement avec 46 points.

Les équipes de Génération Foot, de Wallydaan, du Casa Sports et du Jaraaf ont signé chacune une victoire importante à l'issue de cette journée. Les académiciens de Deni Biram Ndao ont enchaîné une quatrième victoire, en battant (1-0) HLM. Ils occupent la quatrième place avec 45 points. Wallydaan a réalisé un bon résultat, en venant battre (3-2) Guédiawaye FC sur ses terres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Casa Sports a enchaîné un deuxième succès d'affilée, en s'imposant (1-0) face à l'AS Pikine, pendant que le Jaraaf de Dakar renouait avec le succès en surclassant (3-0) Dakar Sacré-Coeur. En bas du classement, la bataille pour le maintien fait rage entre Guédiawaye FC, Linguère, SONACOS et l'ASC Cambèrène.

Voici les résultats de la 28e journée :