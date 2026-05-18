Sénégal: Linguère - 47 322 moutons déjà convoyés depuis le forail de Dahra, selon Mabouba Diagne

Linguère — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé, dimanche, que "47 322 moutons" avaient été convoyés depuis le marché hebdomadaire de Dahra (nord-ouest) pour approvisionner plusieurs localités du Sénégal et de la Gambie, à onze jours de la fête de la Tabaski.

"Nous sommes à jour J-11 de la Tabaski. Le nombre de moutons qui ont quitté Dahra pour ravitailler Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Touba, Missirah, Sédhiou, Ziguinchor, Gossas, Mbour, Fatick et Passy ainsi que la Gambie, tourne aux environs de 47 322 béliers", a-t-il déclaré lors d'une visite au forail de Dahra, dans le département de Linguère. Le nombre de moutons vendus dans ce Dahra n'avait pas encore été enregistré mais ce chiffre était de 28 172 moutons à la même période, en 2025, a-t-il indiqué, se disant "agréablement surpris par la performance extraordinaire" de ce forail, "grand marché du bétail au Sénégal".

"C'est une performance record de 68 % comparée à l'année dernière", a-t-il souligné, félicitant les éleveurs ainsi que le président du forail de Dahra, Thierno Ka. Il a également salué "l'excellent travail" des éleveurs sénégalais, soulignant que ce secteur injecte "plus de 1 000 milliards de francs CFA dans l'économie du pays chaque année". Le ministre a rappelé que les besoins du Sénégal pour la Tabaski sont estimés à "deux millions de moutons".

"Avec le gouvernement, avec le soutien du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et avec les éleveurs, nous allons relever le défi de 900 000 moutons pour compléter les 2 millions de moutons dont le Sénégal a besoin pour la Tabaski 2026", a-t-il assuré. Au cours de cette visite, les éleveurs ont plaidé pour une baisse du prix de l'aliment de bétail, une doléance à laquelle le ministre a répondu en annonçant "un ambitieux programme de 5 000 hectares de cultures fourragères".

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Il a fait observer que "5 000 hectares de cultures fourragères, à raison de 20 tonnes à l'hectare, c'est 100 000 tonnes", avant d'ajouter : "Prions que Dieu fasse que nous réussissions ce programme". Le ministre a également insisté sur la nécessité de maîtriser l'alimentation du bétail, de lutter contre le vol de bétail en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et de construire des forages sur les corridors de transhumance. "Tous les problèmes qui plombent le secteur de l'élevage vont trouver des solutions", a-t-il promis, tout en rassurant les Sénégalais concernant l'approvisionnement du marché national en moutons.

"Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et du gouvernement, nous donnons l'assurance aux Sénégalais qu'à l'image du forail de Dahra, les marchés sont bien approvisionnés en moutons pour toutes les bourses", a-t-il déclaré, invitant les populations à acheter leurs moutons "le plus tôt possible". Le marché hebdomadaire de Dahra est considéré comme l'un des plus grands marchés à bétail d'Afrique de l'Ouest. Il se tient chaque dimanche dans la zone sylvopastorale de Dahra Djoloff, à environ 264 kilomètres de Dakar.