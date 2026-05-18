Sénégal: Tabaski sera célébrée le jeudi 28 mai

18 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé, ce dimanche 17 mai 2026, que la fête de la Tabaski sera célébrée au Sénégal le jeudi 28 mai 2026.

Réunie à la RTS pour scruter le croissant lunaire, la commission indique avoir recueilli les informations provenant de ses 485 représentants répartis à travers le pays, ainsi que des différentes familles religieuses et imams des 14 régions et 46 départements.

Selon la CONACOC, « le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire ». En conséquence, le mardi 19 mai 2026 correspondra au premier jour du mois lunaire de Dhul Hidja.

La commission présidée par l'imam El Hadji Oumar Diène a ainsi officiellement retenu le jeudi 28 mai 2026 comme date de célébration de la Tabaski au Sénégal.

La CONACOC a enfin adressé ses vœux de bonne fête à l'ensemble de la communauté musulmane.

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