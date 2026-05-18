Togo: J24 - l'ASCK trébuche, l'ASKO en profite

17 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le leader a failli. L'ASCK, accroché par Gomido sur le score de 2-2, concède des points précieux et offre une bouffée d'oxygène à son dauphin. L'ASKO, de son côté, n'a pas tremblé. Les Kondonas ont fait le travail face à l'Étoile Filante, s'imposant 1-0 avec efficacité et sérieux.

Résultat : trois points d'écart seulement entre les deux prétendants au titre. La course au championnat est relancée.

Dans la lutte pour le maintien, Espoir et Semassi ont saisi leur chance. Les deux clubs se sont imposés 1-0 -- respectivement face à l'AS OTR et Unisport, et soufflent enfin. Des victoires courtes, mais capitales dans une bataille qui promet d'aller jusqu'au bout.

Résultats

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Asko 1-0 Étoile filante

Asck 2-2 Gomido

Unisport 0-1 Semassi

As Tambo 2-3 As Binah

Dyto 1-1 Barracuda

Espoir 1-0 As OTR

Entente II 0-0 Gbohloesu

Classement

1-Asck 56 pts (+27)

2-Asko 52 pts

3-Unisport 35 pts (-1)

4-Etoile filante 34 pts (-1)

5-Entente II 32 pts (+2)

6-Barracuda 31 pts (+0)

7-Gbohloe Su 31 pts (+0)

8-As Tambo 30 pts (-1)

9-Dyto 30 pts (-4)

10- Semassi 29 pts (-5)

11- As Binah 28 pts (-4)

12-Gomido 24 pts (-11)

13-Espoir 24 pts (-11

14-As OTR 23 pts (-9)

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.