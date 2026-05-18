Maroc: Concours de chant de melhoun dédié aux talents en herbe

Le centre culturel de Rissani (province d'Errachidia), a accueilli samedi une compétition de chant de melhoun avec la participation de plusieurs chanteurs âgés de moins de 18 ans.

Organisée en marge de la 31ème édition de la Rencontre Sijilmassa de l'art du melhoun tenue du 15 au 17 mai à Rissani et Erfoud, cette compétition qui entend encourager les jeunes à s'intéresser à l'art du melhoun et à assurer sa pérennité, a été marquée par la participation de 13 candidats représentant différentes régions du Royaume.

Ainsi, les participants qui se sont succédé sur scène pour interpréter des morceaux puisés dans le riche patrimoine marocain du melhoun ont emporté le public dans un monde de sonorités spirituelles envoûtantes.

Au terme de ce concours, le premier prix est revenu à la jeune Hiba Labib (Marrakech). Le deuxième prix a été remporté par le représentant de la ville de Rissani Abdelmoughit Chbihi Kadouri suivi du représentant de la ville de Meknès (Ismail Achir).

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Dans une déclaration à la MAP, le président du jury, Bachir Khaddar, a indiqué que la compétition fut intense entre les participants, notant que le jury s'est trouvé face à des prestations de haut niveau, rendant la décision de sélection particulièrement difficile.

Les critères de l'évaluation artistique et scientifique ont été rigoureux, a-t-il insisté, précisant que le grand gagnant de ce concours demeure l'art du melhoun qui a vu l'éclosion de jeunes talents capables d'assurer sa pérennité et sa promotion.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 31ème édition de la Rencontre Sijilmassa de l'art du melhoun, placée sous le thème "L'art du melhoun au service de l'unité nationale", entend la promotion et la préservation du patrimoine culturel marocain, et la contribution au rayonnement culturel et civilisationnel du Royaume.

L'événement, organisé à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) en collaboration avec la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et avec le soutien de la commune de Moulay Ali Chérif et la commune d'Erfoud, a pour objectifs de préserver et de revitaliser ce patrimoine ancestral, en le rendant plus accessible aux jeunes générations tout en renforçant son rôle dans le développement culturel et touristique ainsi que dans la protection du patrimoine culturel immatériel national.

Bouillon

Show

L'artiste internationale Renata Santos a animé, vendredi soir, au Théâtre national Mohammed V de Rabat, un spectacle en hommage à l'héritage musical de la chanteuse américaine Whitney Houston.

Produit par Underground, ce show, organisé au lendemain d'une première représentation au Cinéma Ritz de Casablanca, a donné lieu à une performance vibrante, portée par une voix puissante et une scénographie immersive.

Lors de cette soirée, Renata Santos a fait voyager le public à travers les chefs-d'oeuvre de l'icône mondiale, de "I Will Always Love You" à "I Wanna Dance with Somebody", en passant par "Greatest Love of All", revisitant avec brio un riche répertoire mêlant soul, gospel, pop et R&B.

Privilégiant une approche fidèle à l'univers vocal original de la chanteuse américaine, l'interprète s'est attachée à en restituer avec précision le timbre, les registres, les intonations et les variations vocales.

Profondément admirative de Whitney Houston, Renata Santos a confié, dans une déclaration à la MAP, que l'interprétation du riche répertoire de cette artiste est pour elle une expérience unique, exigeant un travail considérable afin de transmettre, comme il se doit, les émotions derrière chaque chanson.

Ravie de se produire pour la première fois au Maroc, Renata Santos s'est dite heureuse de rencontrer le public marocain. Elle a décrit sa soirée à Casablanca comme un moment exceptionnel, porté par l'énergie d'un public très participatif, affirmant que les spectateurs de Rabat partagent la même passion et intensité.

Pensé comme un moment de communion avec le public, le spectacle a adopté un format hybride, mêlant grande production scénique et proximité avec les spectateurs, afin d'offrir une expérience musicale intense, destinée autant aux passionnés de musique qu'aux amateurs de grandes performances live.