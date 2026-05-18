Maroc: 1ère Journée nationale de la céramique - La filière mise sur un repositionnement stratégique dans l'industrie

La première édition de la Journée nationale de la céramique s'est tenue, vendredi à Casablanca, à l'initiative de l'Association professionnelle des industries de la céramique (APIC), avec pour ambition de repositionner la céramique comme un levier stratégique de l'industrie nationale et un matériau au cœur des enjeux actuels de la construction.

Cette édition, qui a été marquée par la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a réuni des industriels, des architectes, des designers, des experts et des représentants institutionnels qui ont échangé sur la revalorisation de la céramique marocaine, la montée en gamme du "Made in Morocco", l'innovation, l'efficacité énergétique, les normes de qualité, les enjeux liés aux importations, ainsi que les perspectives de développement et d'exportation de la filière.

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a salué les progrès réalisés par les opérateurs de la filière de la céramique, mettant en avant leur créativité, leur montée en gamme, leur engagement ainsi que les efforts déployés pour structurer l'écosystème en aval, notamment avec les installateurs.

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Le ministre a estimé que la qualité des produits proposés par les industriels marocains, tant en matière de normes que de design, témoigne d'une évolution remarquable de la filière, affirmant que la céramique marocaine dispose désormais d'un fort potentiel de développement sur les marchés internationaux.

M. Mezzour a, dans ce sens, souligné l'importance d'accélérer l'ouverture vers de nouveaux débouchés à l'export, relevant que le Maroc oeuvre actuellement à renforcer l'accès de ses produits à plusieurs marchés internationaux. Selon lui, les produits marocains disposent pleinement de la capacité de s'imposer sur des marchés à forte valeur ajoutée grâce à leur qualité et à leur compétitivité.

De son côté, le président de l'APIC, Omar Chaabi, a affirmé que "la céramique marocaine dispose aujourd'hui des fondamentaux industriels nécessaires pour franchir un nouveau cap".

L'enjeu est désormais de structurer une trajectoire commune entre acteurs publics et privés afin de bâtir une filière plus compétitive, plus innovante et créatrice de valeur pour le Royaume, a-t-il noté.

Temps fort de cette rencontre, un protocole d'accord stratégique a été signé entre l'APIC et le ministère de l'Industrie et du Commerce afin d'accompagner la structuration, la compétitivité et la transformation durable de la filière céramique nationale.

Ledit protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de l'Accord céramique 2026-2030, feuille de route stratégique destinée à accompagner la transformation de la filière autour de plusieurs priorités, à savoir la compétitivité industrielle, l'efficacité énergétique, la structuration du marché, la montée en gamme, l'innovation et la valorisation du "Made in Morocco".

Il prévoit notamment la mise en place d'un cadre de coordination entre l'Etat et les industriels pour accompagner durablement le développement de la filière et renforcer la souveraineté industrielle nationale dans les matériaux de construction.

Cette Journée nationale de la céramique a été rythmée par des panels qui ont donné lieu à des débats de haut niveau réunissant plusieurs intervenants de renom issus du monde industriel, institutionnel et académique.

L'APIC est l'organisation représentative des acteurs de la filière céramique au Maroc. Elle fédère les industriels du secteur autour d'une vision commune visant à renforcer la compétitivité, la structuration et le développement durable de l'industrie céramique nationale.