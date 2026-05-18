Afrique: Festival de Cannes - « Disco Afrika » porte les couleurs malgaches

Le cinéma malgache poursuit son ascension sur la scène internationale. Cette année, Disco Afrika : une histoire malgache, du réalisateur Luck Razanajaona, fait partie des quinze oeuvres en compétition pour le Build Your Dream Award au Festival de Cannes. Une sélection qui marque une étape importante pour la visibilité du septième art malgache dans l'un des plus grands rendez-vous mondiaux du cinéma.

Créé par BYD et Mediawan, ce nouveau prix récompense l'autrice ou l'auteur d'un premier long-métrage sorti dans les salles françaises au cours des douze derniers mois. Le jury est présidé par Chen Kaige, Palme d'or en 1993, entouré notamment des artistes Mélanie Laurent, Hafsia Herzi et Yann Demange. Le lauréat recevra un trophée conçu par la designer Victoria Wilmotte ainsi qu'une dotation de 40 000 euros, soit environ 200 millions d'ariary.

Projeté dans les salles françaises depuis le 24 septembre 2025, Disco Afrika : une histoire malgache raconte le parcours de Kwame, un jeune homme de 20 ans travaillant dans les mines clandestines de saphir. Après un événement inattendu, il retourne dans sa région natale et se retrouve confronté à la corruption, aux inégalités sociales et à ses propres choix de vie, entre argent facile et éveil politique.

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Au-delà de cette sélection, la présence de Madagascar à Cannes traduit une reconnaissance grandissante des productions nationales. Depuis plusieurs années, les films malgaches attirent davantage l'attention des festivals internationaux grâce à des récits profondément ancrés dans les réalités sociales du pays. Cette visibilité constitue une opportunité majeure pour les réalisateurs, producteurs et techniciens malgaches, dans un secteur encore en pleine structuration.

Madagascar ne sera d'ailleurs pas représenté par un seul film durant cette édition du Festival de Cannes. D'autres productions nationales seront également mises en avant, notamment Debout! de Felana Rajaonarivelo ainsi que The Anjiro de Hary Joel. Une présence multiple qui confirme l'émergence progressive du cinéma malgache dans les grands événements internationaux.

Depuis sa sortie l'année dernière, Disco Afrika : une histoire malgache accumule les distinctions. Le film a notamment remporté le Grand Prix Kilimanjaro au festival Africlap de Toulouse, le Prix de la Réalisation au Festival international maghrébin du film d'Oujda, ainsi que le prix du meilleur long-métrage africain au Mashariki African Film Festival. Il a également reçu une mention honorable à Berlin et un prix du jury à l'Afrika Film Festival Köln.