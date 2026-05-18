Angola: Le São Salvador concède le nul à domicile face à l'Interclube

Mbanza Kongo — Le São Salvador de Kongo a été tenu en échec, ce dimanche, par l'Interclube sur le score de 1-1, lors d'un match comptant pour la 28e journée de la Ligue Unitel Girabola 2025/2026, disputé au stade Álvaro Buta.

À la suite de ce résultat, l'équipe de la province du Zaire recule à la 14e place avec 31 points, compromettant ainsi ses chances de maintien au Championnat national de football.

Mercredi prochain, la formation de la ville classée au patrimoine mondial se déplacera dans la capitale angolaise pour affronter le Kabuscorp de Palanca, dans le cadre de la 29e journée.

De son côté, l'Interclube recevra le Recreativo de Libolo, le même jour, à Luanda.

Concernant la rencontre, les deux buts ont été inscrits en première période. L'équipe locale a ouvert le score à la 38e minute par l'intermédiaire de Filó, à la suite d'une reprise dans la surface après une frappe de Silva repoussée par la barre transversale.

Le but égalisateur est intervenu à la 45e minute grâce à Pitroíca, qui a profité d'une erreur de la défense du São Salvador à l'intérieur de la surface de réparation.