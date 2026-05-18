Madagascar: AMBOHIPO - La police ferme les bars illégaux

18 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Les bars dépourvus d'autorisations légales ou ne respectant pas les règles en vigueur seront fermés, ont averti les autorités lors d'une descente menée dans les quartiers d'Ambohipo et d'Ambolokandrina, samedi soir.

La Police nationale a renforcé la surveillance et procédé à des contrôles ciblés, sous la direction du commissaire de police Faniry Ratsimbaharivelo, chef du commissariat d'Ambohijatovo, accompagné de la cheffe de district adjointe de Tana II, Rindra Henintsoa Olga Andrianasolo.

L'opération a consisté à dégager les parkings encombrés, sources d'embouteillages, à vérifier les documents administratifs des établissements de boisson et à rappeler aux responsables leurs obligations de sécurité et de respect de la loi. Les policiers ont également sensibilisé les gérants afin de prévenir les dérives et de préserver la tranquillité publique.

La police affirme que les descentes se poursuivront et que les établissements illégaux seront systématiquement fermés.

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